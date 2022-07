Golman Rijeke Andrej Prskalo posle 14 godina dobio otkaz, a niko iz kluba ga nije pozvao da ga obavijesti.

Izvor: Profimedia

Haos u hrvatskom fudbalu, posle 17 godina igranja za Rijeku golman Andrej Prskalo (35) dobio je otkaz, a to je saznao dok je bio na svadbi. Niko od ljudi iz uprave kluba ga nije obavijestio.

Čuvar mreže je proveo u tom klubu ukupno 17 godina, ali je tokom četiri sezone bio na pozajmicama, tako da je za 14 godina u klubu odigrao 107 mečeva, osvojio sedam trofeja i za to dobio "zahvalnicu".

"Nudili su mi da budem trener golmana, smatrao sam da mogu još da igram, uz manju platu, tako da taj njihov predlog nisam prihvatio. Na kraju sam od tim menadžera saznao da nisam na spisku za pripreme i to dok sam bio na vjenčanju Domagoja Pavičića. Bio sam tužan, ali šta ćeš. Na neke stvari ne možeš da utičeš ni da se nerviraš. Ne ide uvijek onako kako želiš. Naštetiću samo sebi ako se budem nervirao", rekao je Prskalo za portal "Indeks".

Pojedin isaigrači su ga zvali, za razliku od predsednika Damira Miškovića i direktora Roberta Palikuče.

"Nisam se čuo sa njima, to je fudbal. Danas jesi, sjutra nisi. Momci su me zvali, pitali šta i kako, svi su profesionalci, iako vidim da im je žao. Htio sam da im pomognem i prijateljski i ljudski, to je jedino ispravno, pokušao sam da budem prijatelj sa svima", zaključio je Prskalo.