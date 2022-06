Dušan Vlahovič misli na golove čak i kada nije na terenu.

Izvor: MN Press

Juventus je u januaru dao 80.000.000 eura da dovede Dušana Vlahovića i sada je svima jasno da je to bio pravi potez. Ovaj 22-godišnjak nastavio je da teroriše golmane u Torinu isto onako kako je radio u Fiorentini i jasno je da će se oko njega graditi tim "stare dame" u narednim godinama.

Sada je za jedan italijanski magazin pričao o svojim navikama i onome što ga motiviše. A njegova fudbalska filozofija je jasna, on hoće da postiže golove!

"Živim da dajem golove, osjećam se prazno kada to ne radim. A kada tresem mreže letim! To me potpuno ispinjava, kada to ne osjetim posle meča se osjećam prazno. Kada postignem gol ja sam na sedmom nebu", ispričao je Vlahović.

"To je za mene gorivo, a kada ga probate, samo vam je potrebno više i više u morate da doživite tu emociju po svaku cijenu. To je zavisnost koja vas stimuliše u svakom momentu, ja za to živim", objasnio je on.

Čak ni kada je kući, kada odmara i kada ne trenira, Vlahović ne prestaje da misli o golovima!

"Predan sam fudbalu 24 sata dnevno, sedam dana nedeljno. Kada dođem kući gledam fudbal! Da, ja nekada uživam, opuštam se, ali moram da napredujem", naveo je on.

Za sada Vlahović ima sedam golova na 14 mečeva za reprezentaciju, a sudeći po ovakvim njegovim riječima - taj broj će uskoro biti dvocifren!