Pravi poznavaoci Serije A dobro pamte Alberta Malesanija, nekadašnjeg trenera Parme, a danas je on već godinama daleko od fudbala i bavi se sasvim drugačijim biznisom. Ipak, dobro pamti kako je zbog jedne fotografije u svetu fudbala bio označen kao pijanac.

Izvor: YouTube/Trattoria Da Burde/Twitter/Printscreen

Nekada je bio trener jednog od najboljih timova, osvojio je i evropski trofej, a sada je već osam godina bez angažmana. Albertu Malesaniju je jedna fotografija zauvek uništila karijeru!

Malesani je bio legendarni trener Parme, a radio je i u još nekoliko italijanskih klubova. No, od 2014. godine on više ne radi u fudbalu. Malesani je poslednji put vodio Sasuolo, a danas nema problem da kaže da više ne može da doprinese fudbalu.

"Nisam više koristan fudbalu. Tako je to sada. Odluka koja je s godinama racionalno sazrela. To osetiš kada se malo distanciraš, pa je beskorisno insistirati na povratku", bile su reči Alberta Malesanija za italijanske medije.

"S vremenom sam shvatio da me smatraju potrošenim trenerom. Nemam problema s tim. Izražavam se u drugom svetu. Ponekad sam osećao tugu, ali ne i traumu."

Koliko je Malesani dobro poznato trenersko ime, govori sve ono što je ostvario. Vodio je mnogo klubova u Italiji, a kao trener je sedeo na klupi preko 600 puta.

Ovaj Italijan je trenirao Parmu od 1998. do 2001. godine, a ta generacija "mlekadžija" bila je možda i najbolji tim koji nikada nije osvojio Seriju A.

Izvor: Profimedia

Samo neki od igrača koje je Malesani tada predvodio bili su Đanluiđi Bufon, Lilijan Tiram, Sebastijan Veron, Enrike Kjeza, Fabio Kanavaro, Faustino Asprilja, Mario Stanić... Vrhunac su zajedno dostigli 1999. godine, kada su osvojili Kup UEFA i Kup Italije.

Nakon toga je menjao brojne klubove iz donjeg doma Serije A, poput Verone, Udinezea, Empolija, Sijene, Bolonje, Đenove, Palerma... Ali njegova trenerska karijera bila je u potpunosti uništena pre četiri godine. Tada se pojavila njegova kompromitujuća fotografija.

"Društvene mreže su me izbacile iz fudbala. Neki momci su me fotografisali kako pijem vino u kompromitovanom telesnom stanju što me je učinilo pijanicom, a ja sam tada bolovao od hiperotireoze zbog čega sam se udebljao 10 kilograma."

Malesani sada ima svoj vinograd i proizvodi vino, ali kako kaže, sebe ne smatra alkoholičarom. Tvrdi da ga je fotografija označila kao nekog ko se napio.

"Tada su napravili lažne profile sa mojim imenom, a ja i nisam imao svoj profil. Realnost je da se na društvenim mrežama ne možete odbraniti. Jesu korisne, ali vas mogu uništiti, ako žele."

Jedini neostvareni san u karijeri bio mu je da predvodi neku reprezentaciju. I pregovarao je sa selekcijom Grčke, ali je sve propalo. Sada van terena uživa u svom vinu...