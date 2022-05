Javno je to priznao!

Izvor: Profimedia

Francuski superstar Kilijan Mbape (23) ostao je ovog maja u Pari Sen Žermenu u najvećem transferu koji se nije dogodio. Real Madrid jurio ga je duže od pet godina, spremio je ogroman novac, ali je na kraju on ipak odlučio da ostane na "Parku prinčeva", a u svemu tome učestvovao je i predsednik Francuske, Emanuel Makron.

Prema pisanju specijalizovanih portala, Makron je nekoliko puta pozvao Mbapea da bi ga ubedio da ostane u Pari Sen Žermenu i da bi stvorio svoje nasleđe u Parizu, gde žele da on postane ikona. Novoizabrani predsednik države o fudbaleru je nekoliko puta govorio i javno, uveravajući sve da će se potruditi da on ostane u zemlji i da ne ode u Španiju. I to bez obzira na to što Makron navija za Olimpik Marsej.

"Nažalost, ne možemo da pričamo o tome da će Kilijan Mbape otići u Olimpik Marsej. Da je spreman da dođe, ja bih se rado borio da se to dogodi. O tome mi je samo rekao: 'Neću tako skoro tamo'", rekao je on uz osmeh. "Tako da je bolje da se borim za njega da ostane u Ligi 1, jer će nastaviti da bude sjajan igrač", dodao je.

Španski "AS" pisao je da su čelnici Pari Sen Žermena u borbu za Mbapeov ostanak uključili i emira Katara, kao i bivšeg predsednika Francuske, Nikolu Sarkozija. Na kraju su svi zajedno uspeli, a Mbape je poslao poruku kojom je tešio Real Madrid zato što ga je odbio.

"Hvala Florentinu Perezu i Real Madridu jer su hteli da me dovedu u tako veliki klub, osećam radost i privilegiju zbog toga. Shvatam da su u Realu razočarani. Navijaću za njih u finalu Lige šampiona, u Parizu, mom domu", napisao je fudbaler.