I to se radilo o utakmici tamošnje Prve lige.

Izvor: Twitter/@BGFutbolTR/Printscreen

Čega se sve nismo nagledali u svetu fudbala poslednjih godina, teško je nabrojati. Ipak, čini se da smo sada ponovo dobili događaj kakav je sve u regionu iznenadio, ali i nasmejao.

Nestvarne scene viđene su u bugarskom fudbalu, gde se u meču tamošnje Prve lige dogodila neponovljiva scena - gazda kluba je morao da utrči na teren da bi odredio koji igrač njegovog tima će izvesti penal!

Da, kada pomislite da ste sve videli, uvek stiže neko iznenađenje. Ekipa Carskog sela nije uspela da se posle tri sezone u Prvoj ligi Bugarske tu i zadrži, pa će od naredne sezone igrati u drugom rangu tamošnjeg fudbala.

Međutim, nije to bilo dovoljno - Carsko selo se potrudilo da ostanu zapamćeni i van granica svoje zemlje zbog svega što se dešavalo na utakmici protiv Lokomotive. Bila im je potrebna pobeda, ali i da Botev ne pobedi Pirin u meču igranom u istom terminu.

Kako je Botev slavio, Carsko selo je ispalo iz lige. Međutim, tu nije bio kraj drami, pošto je u dubokoj nadoknadi njihovog meča protiv Lokomotive sudija pokazao na belu tačku za Carsko selo.

Rezultat je bio 1:1, a rezervista Jusufa Jafa se latio lopte, željan da baš on izvede penal. Ipak, i Martin Kavdanski je to takođe želeo, pa je došlo do žustre rasprave. Trajalo je to, da bi se onda vlasnik kluba Stojne Manolov pojavio na terenu!

Gazda je naredio Jafi da svom kapitenu prepusti izvođenje penala, a to se Gambijcu nije dopalo. Naljutio se, skinuo dres i otišao sa terena. Nastavio je da se svađa sa vlasnikom kluba na tribina, da bi potom Kavdanski promašio pomenuti penal.

To je rezultiralo ironičnim aplauzom Jafe zbog odluke gazde kluba. Pogledajte kako je to sve izgledalo na 1:40 od početka snimka: