Emotivne scene na punom Olimpiku!

Izvor: Twitter/screenshot/WolfRMFC

Roma je pobedila Vest Hem na punom Olimpiku i ušla u finale Konferencijske lige. Njenom treneru, slavnom Žozeu Murinju, taj uspeh je toliko značio da je doslovno zaplakao od sreće u završnici meča.

Trener koji je sa Portom i Interom osvajao Ligu šampiona i koji je sa Portom i Mančester junajtedom osvajao Kup UEFA/Ligu Evrope, nije mogao da sakrije emocije nakon što je uveo Romu u meč za evro-titulu. Finale će biti odigrano u Tirani 25. maja i ovi prizori dovoljno govore o tome koliko će Murinju biti važno da njegov tim pobedi:

Romin put ka finalu vodio je od kvalifikacija, u kojim je eliminisala Trabzon rezultatom 5:1 u dvomeču. Posle toga je u grupnoj fazi završila ispred Bodo Glimta, Zorje i CSKA Sofije, dok je u nokaut fazi pobeđivala Vitese, Bodo Glimt i Lester. Portugalac i njegov tim će u utakmici za trofej igrati protiv Fejnorda.

"Posebni" je došao u Romu prošlog leta i kroz prvenstvu nije uspeo da je uvede u Ligu šampiona, jer "vučica" tri kola pre kraja zaostaje deset bodova za četvrtoplasiranim Juventusom i čak 18 za liderom, Milanom. Ipak, osvajanje Konferencijske lige i podizanje pehara kakvih Roma nema mnogo sigurno će mnogo značiti i klubu i navijačima. Jasno je koliko znači Portugalcu.

"Umoran sam i želim da odem kući. Ovo je trijumf porodice. Ne samo onih koji su bili na terenu ili onih na klupi, već svih na stadionu. To je naše najveće ostvarenje. Ova empatija i osećaj da smo porodica. To smo stvorili sa navijačima. Što se tiče utakmice, mislim da je bila izvrsna, iako bi drugi mogli da je vide drugačije. Ipak, kada vaš golman ima samo dve odbrane u 120 minuta fudbala protiv tima iz Premijer lige koji ima toliki kvalitet u napadu, onda to znači da smo uradili nešto dobro", rekao je Murinjo posle utakmice.

"Momci su ovo zaslužili. Imamo još tri utakmice Serije A do kraja sezone. Imali smo fantastičan put ka finalu, gubili smo poene u Seriji A da bismo to ostvarili, ali sada smo u finalu i hoćemo da ga osvojimo", dodao je on.

Murinjo je postao prvi trener koji je ušao u UEFA finale sa četiri različita tima i mogao bi da postane prvi koji će osvojiti Ligu šampiona, Ligu Evrope i Konferencijsku ligu. Nakon meča je poslao poruku svom prijatelju, treneru Reala Karlu Anćelotiju.

"Ako mi dozvolite, poslao bih poruku i svom prijatelju, velikom Karlitu . Hajde da obojica pobedimo u finalima", završio je Portugalac.