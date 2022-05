Čelsi bi mogao da bude izbačen iz dva velika takmičenja zbog Romana Abramoviča. Polak oističe rok za prodaju kluba.

Zbog rata u Ukrajini su mnogi ruski biznismeni, sportisti i ljud koji imaju veze sa Rusijom pod raznim sankcijama. Među njima je jedan od najbogatijih Roman Abramovič. Zbog toga je bio primoran da proda Čelsi, ali su se stvari zakomplikovale.

Iako je nedavno saopšteno da će Amerikanci kupiti klub i kakva je situacija u tom aspektu, došlo je do velikih problema. Prema navodima engleskih medija Abramovič navodno traži da mu se isplati dug od 1.6 milijardi funti pre nego što dođe do same prodaje. To je nešto čemu se vlasti u Britaniji protive i tu dolazi do pat pozicije i zbog toga klubu sa "Stamford bridža" preti izbacivanje iz Premijer lige i Lige šampiona.

Prema njihovim informacijama postoji samo jedno rešenje za takvu situaciju, pošto rok ističe i sve zavisi od Romana i njegove odluke.

"Ako Abramovič oprosti dug onda problema nema. Međutim, ukoliko to ne želi da učini onda bi moglo da dođe do velikih problema. Vlada Velike Britanije bi u teoriji mogla da skine sankcije Abramoviču kako bi on otvorio poseban račun za isplatu tog novca, ali je to nešto što ne žele. Da obrazložimo, vlasti u Britaniji veruju da je Abramovič čovek predsednika Rusije Vladimira Putina i samim tim na Čelsi gledaju kao na predmet u vlasništvu Rusije. Samom dozvolom prenosa novca bi prihvatili da nekoliko milijardi funti ode u njihove ruke",piše "Dejli Mejl".

Jedan dodatni problem je rok koji ističe 8. juna. Na taj dan Premijer liga treba da objavi sve članove koji imaju licencu za takmičenje u najjačem takmičenju Engleske i Čelsi bi mogao da bude izbačen ukoliko tada ne bude imao spomenutu licencu.