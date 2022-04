Legendarni napadač odgovorio bivšem treneru

Izvor: MN Press

Poznati hrvatski trener Miroslav "Ćiro" Blažević iznenadio je mnoge prethodnih dana tvrdnjom da je svojevremeno "oterao" iz Dinamo Zagreba legendarnog srpskog napadača Borislava Cvetkovića.

Prema rečima "trenera svih trenera", on je Cvetkovića izbacio iz tima i kluba iako je bio član šampionske generacije Dinama, a razlog je bio to što se "Lane sa Korane" navodno jednom prilikom napio i nije došao na utakmicu.

Cvetković je u čudu saznao za te Blaževićeve reči i priznao da su ga iznenadile te tvrdnje.

"Nemam pojma! Ja se toga ne sećam. Šta je Ćiro hteo da kaže sa tim? Bilo je svašta, bio sam mlad... Ali, tako nešto... Ne znam šta da kažem. Koji je to povod bio, da on tako priča o meni... Ali, hajde, Bože moj. Neću ništa da odgovorim, glupo mi je da komentarišem tako nešto" - rekao je Bora Cvetković za "Kurir".

Upitan kako je sarađivao sa Blaževićem, Cvetković je iz Beograda, gde ima školu fudbala "Lane", odgovorio...

"Bilo je i lepih i manje lepih stvari sa Ćirom. Malo sam iznenađen tom izjavom. Ali, to je on i on to tako voli. Ne želim to da pobijem, niti da potvrdim. Jer, stvarno se toga ne sećam. Za mene je to nemoguće. To što je on napričao".

Bivši napadač Crvene zvezde nije imao poruku za bivšeg trenera. "Nemam! Samo ga pozdravljam. I dalje imam lepo mišljenje o njemu. I dalje mi je u srcu!", dodao je on.