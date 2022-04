Žoze Murinjo je pre sedam godina opsovao doktorku Evu Karneiro i ona je lepo to "naplatila" na sudu. Danas je vlasnica fudbalskog kluba.

Izvor: Profimedia

Žoze Murinjo je sa Čelsijem osvojio šampionsku titulu u sezoni 2014/15, sve je delovalo idealno po njega, a onda je došla prva utakmica u narednoj sezoni. "Plavci" su igrali protiv Svonsiju na svom Stamford bridžu i imali su igrača manje, a Murinjo je po starom dobrom običaju želeo da ukrade vreme...

Pokušavao je da sačuva makar bod svom timu jer je rezultat bio izjednačen (2:2), ali to nije shvatila i Eva Karneiro. Doktorka u stručnom štabu Čelsija utrčala je na teren kako bi ukazala pomoć Edenu Azaru, ali bez odobrenja Žozea Murinja. To je iznerviralo trenera "plavaca" pošto je tako Čelsi propustio šansu da ukrade još nekoliko sekundi, otela mu se psovka i nakon toga je došlo do velikog raskola u medijima, klubu. Čak i do tužbe!

Zbog toga što je Evu Karneiru nazvao "kurvinom ćerkom" Murinjo je optužen za seksizam, potom je Eva sklonjena iz tima, da bi na kraju i napustila Čelsi nakon duge istrage. Slučaj je završio na sudu i doktorki je pripala lepa odšteta.

Nezvanično, odbila je obeštećenje od 1,5 miliona dolara i ko zna na kojoj sumi se na kraju našla sa Čelsijem, ali to je bilo dovoljno za novi početak. Eva Karneiro više nikada nije radila kao lekar u stručnom štabu nekog kluba, a sada je poznato i čime se tačno bavi žena rođena na Gibraltaru.

Karneiro (47) je danas vlasnica niželigaža Luvis. U pitanju je poluprofesionalni klub sa juga Engleske, a koji postoji još od 1885. godine i trenutno se takmiči u sedmom rangu.

Takođe, Karneiro sarađuje sa jednom bolnicom za ortopediju i sportsku mediciju iz Katara, gde je dobila posao uoči Svetskog prvenstva, a očigledno je da se kod nje u životu sve fino posložilo od pomenutog incidenta sa Murinjom od pre sedam godina koji mu je naneo veliku mrlju u karijeri.

Nije se dugo Murinjo zadržao u Čelsiju posle toga, a potom je radio još u Mančester junajtedu, Totenhemu i Romi, nigde ne ostaviviši preveliki trag.