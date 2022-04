Dragan Grivić je za MONDO pričao o ekspresnom povratku, oporavku, nastavku sezone, reprezentaciji...

Izvor: FK Sutjeska/Facebook

Osmi avgust 2021. godine, meč kraj Bistrice Sutjeska - Jezero i stravična povreda – nakon neopreznog starta Nikole Jovićevića Draganu Griviću je slomljena noga. Prognoze su bile tmurne, prve procjene govorile su da bi pauza mogla da traje, godinu, godinu i po dana. Međutim, nakon ozbiljne operacije, silno motivisan, pun želje i volje za radom vratio se.

Dvadesetpetogodišnji Kotoranin se tokom zimske pauze priključio saigračima na treninzima, a prethodne sedmice je odigrao prijateljski duel za Nikšićane protiv Čukaričkog u toku reprezentativne "stanke".

Dragane, kakav je osjećaj ponovo zaigrati, pa makar i prijateljski duel?

"Naravno, bilo je pozitivne treme, ali sam prezadovoljan. Nadam se da ću tako da nastavim", rekao je Grivić na početku intervjua za MONDO.

Da se vratimo par mjeseci unazad. Kako si se osjećao kada si čuo prve prognoze koliko će oporavak trajati?

"Nije bilo lako. Međutim, otvorila se mogućnost da se odradi najsavremenija operacija i smanji proces oporavka. Uz veliku podršku porodice, prijatelja, kluba, navijača, kolega iz drugih klubova, sve je bilo mnogo lakše", ističe Grivić.

Dobro se naš sagovornik sjeća svakog detalja u tom periodu za koji je ostao iza njega.

"Proveo sam 17 dana u bolnici, dva mjeseca kući uz svakodnevne fizikalne terapije. Potom tri sedmice u Institutu u Igalu, a tri mjeseca nakon operacije posvetio sam se individualnim treninzima. Boravio sam dva mjeseca u Novom Sadu kod profesora doktora Marka Stojanovića", prisjeća se Grivić.

A, dozvolu za povratak na teren dobio je mnogo, mnogo ranije nego što su bile prve prognoze.

"Svega jedan dan prije šest mjeseci od povrede doktori su mi dali zeleno svjetlo da se priključim ekipi. Tačno sedam i po mjeseci od operacije odigrao sam i prvu utakmicu".

Uz Draganovu podršku četa Milije Savovića odigrala je perfektno prvi dio sezone, napravila ogromnu razliku koja je i deset rundi prije kraja dvocifrena. Nakon svega viđenog do sada trebalo bi da se dogodi pravo malo čudo pa da Sutjeska ne podigne peti trofej šampiona Crne Gore.

"Da, momci su odigrali odlično prvi dio sezone, tako nastavili i u drugom. Ima još deset kola do kraja, plus Kup. Idemo utakmicu po utakmicu, kao što smo radili i do sada. Nadamo se da ćemo doći do zacrtanog cilja", nema dilemu 25-godišnji defanzivac.

Treninzi sa ekipom, pa i odigrani meč u Srbiji znak su da se bek Sutjeske vraća u formu u kojoj je bio prije teške povrede. A, poseban motiv mogla bi da mu bude i reprezentacija. Grivić je debitovao za „hrabre sokolove“ u junu prošle godine u prijateljskoj duelu sa Izraelom.

"Da, par mjeseci prije povrede stigao je debi za reprezentaciju", priča Grivić koji ne želi da se vraća unazad, gleda samo naprijed.

"Vjerovatno je sve ovo moralo tako da bude. Idemo dalje, radimo najjače moguće da se vratimo na staze na koje smo bili", zaključio je Dragan Grivić u intervjuu za MONDO.

Da podsjetimo, Telekom 1. CFL se nastavlja ovog vikenda, a Sutjeska će gostovati Mornaru u Baru.