Svi oni bi mogli da budu pod pritiskom, ali za sada su samo dvojica "oterana" iz Engleske.

Izvor: Profimeda

Svet bruji o ratu u Ukrajini, a jedna od posledica sukoba na istoku Evrope mogla bi da bude i prodaja Čelsija. Roman Abramovič je sada spreman da proda klub i to je javno rekao, ali on nije jedini Rus koji je pod pritiskom.

Milijarderi iz Rusije, većinom na neki način povezani sa Vladimirom Putinom poseduju nekoliko klubova u najjačim ligama Evrope, a sada bi mogli da budu "pritisnuti" da prodaju svoje vlasništvo nad njima.

Abramovič je prvi ušao na tržište kada je 2003. godine kupio Čelsi, ali od tada su Rusi redom kupovali klubove. I dok on razmatra ponude i traži čak tri milijarde funti za "plavce", evo koje još klubove poseduju Rusi!

EVERTON - ALIŠER USMANOV

Izvor: Profimedia

Uzbek sa ruskim državljanstvom svoje bogatstvo je napravio u rudarskom poslu, a u fudbal je ušao 2007. godine kada je kupio 15 odsto akcija Arsenala. Porastao je kasnije njegov udeo sve do 25 odsto, ali kada je Sten Krenke kupio 60 odsto akcija, Usmanov se povukao.

Prodao je svoje akcije, a onda je uložio novac u Everton. Njegov partner iz dana u Arsenalu Fahrad Moširi je najveći pojedinačni vlasnik akcija u klubu, a Usmanov je dao preko 15 miliona dolara klubu na ime sponzorstva. Ipak, sada su ti ugovori zbog ruske invazije poništeni i izgleda da od preuzimanja Evertona od strane Usmanova neće biti ništa...

BORNMUT - MAKSIM DEMIN

Izvor: Profimedia

Ekipa "trešnjica" se bori da ponovo uđe u Premijer ligu, a da li će vlasnik kluba ako se to desi ostati Maksim Demin, ostaje da se vidi. On poseduje svih 100 odsto akcija kluba, ali on za sada nije na listi biznismena povezanih sa Putinom, pa bi mogao da prođe bez sankcija.

Demin je klub preuzeo 2011. godine kada dao 850.000 funti za kupovinu 50 odsto akcija Bornmuta, tada trećeligaša. Uspeo je da ih dovede u Premijer ligu gde su igrali nekoliko sezona, a 2019. godine je konačno kompletirao transakciju i uspeo da kupi sve akcije kluba.

Procenjuje se da je "težak" oko milijardu evra.

MONAKO - DIMITRI RIBOVLJEV

Izvor: Profimedia

Ako je verovati "Forbsu" Ribovljev poseduje bogastvo od oko 6 milijardi evra, a i on je klub kupio 2011. godine. Stigao je u decembru i odmah krenuo da upumpava novac u ekipu.

Taman kada je napravio jak tim i uzeo titulu u Francuskoj Ribovljev se razveo, a taj razvod je toliko koštao da je morao da proda Kilijana Mbapea i Bernarda Silvu 2017. godine,

Za sada on poseduje 66 odsto akcija kluba, ali je to zapravo sve na ime njegove ćerke Ekatarine, tako da Ribovljev neće otići iz Monaka.

SERKL BRIŽ - OPET RIBOVLJEV!

Ako ste se pitali zašto je Strahinja Pavlović iz Monaka išao na pozajmicu baš u Serkl Briž rešenje je jasno. To je zato što je to takođe klub koji poseduje Dimitri Ribovljev.

Za sada ekipa funkcioniše tako što daje šansu mladim igračima koje kasnije prodaje po većim cenama, a služi i za razigravanje nekih Monakovih omladinaca.

Ukoliko bi Ribovljev i odlučio da se povuče iz nekog kluba, to bi bio Serkl Briž, a ne Monako.

VITESE - VALERI OIF

Izvor: Profimedia

Otkako je Roman Abramovič stigao u Čelsi mladi igrači tog kluba odlaze u Vitese na kaljenje. Tamo su bili i Slobodan Rajković, Danilo Pantić i Nemanja Matić, ali i zvezde poput Mejsona Maunta i Fikaja Tomorija.

Vlasnik ovog kluba je Valeri Oif, ruski biznismen i blizak prijatelj ne samo Romana Abramoviča već i Vladimira Putina. Ipak za razliku od ostalih klubova sa liste, Oif je najmanje ulagao i nije doneo uspehe Viteseu, tako da u Arnhajmu neće žaliti ako ode...