Odavno je u klubu, ali tek sada je dobio mjesto prvog trenera!

Izvor: MONDO/Nebojša Vučković/privatna arhiva

Tek što je počela Superliga, desila se i prva smjena na klupi, pošto je iskusni Vladimir Gaćinović nakon poraza Spartaka od Radnika iz Subotice dao ostavku.

Sada je na njegovo mjesto došao Nebojša Vučković, dosadašni koordinator u omladinskoj školi kluba. On je u Spartak stigao iz holandskog velikana PSV-a, a kada je došao u intervjuu za MONDO je pričao o svom fudbalskom putu.

"Rođen sam 1975. godine u Rijeci. Period od 1988. do 1992. godine proveo sam mlađim kategorijama Rijeke, a zatim igrao fudbal na drugoligaškom nivou u Hrvatskoj, Belgiji i Holandiji, gdje sam završio igračku karijeru u amaterima PSV Ajndhovena. Trenerski posao započeo sam u Ajndhovenu, u kom sam proveo četiri godine, a zatim još 11 u daleko poznatijem gradskom rivalu PSV-u. Potom sam bio u kineskom Daljenu, gdje sam odradio projekat postavljanja temelja elitne profesionalne akademije", rekao je Vučković tada za MONDO.

Dok je radio u PSV-u u toj deceniji provedenoj u jednom od najvećih klubova u Evropi sarađivao je sa velikim brojem slavnih fudbalskih imena.

"U PSV-u sam izučio proces rada, metodologije i periodizacije po svim uzrasnim kategorijama do seniorske. Naučeno sam primjenjivao u praksi kroz samostalno vođenje tima u 275 zvaničnih utakmica. Rud van Nistelroj, Luk Nilis, Ovidiu Stinga, Mark van Bomel, Filip Koku, Fred Ruten, Dik Advokat, Ronald Kuman, Erik ten Hag samo su neka od imena sa kojima sam sarađivao i čiji sam rad imao priliku da pratim".

On je iz Holandje stigao kako bi poboljšao rad sa mlađim kategorijama, a sada bi mogao neke od juniora da prebaci u prvi tim.

"Talentom Holanđani nisu ispred Srba, ali su uslovi rada tamo dosta bolji. Razlika je u specifičnosti rada sa uzrasnim kategorijama do 15 godina, kao i nadogradnji i intenzitetu treninga za igrače do 19 godina. Takođe, kod nas nema lige za igrače do 21 godine, koja služi kao dodatni stepenik za brušenje omladinaca pred ulazak u seniorski fudbal", objasnio je Vučković za MONDO.

Kada je stigao rekao je da je ovo ambiciozan projekat Spartaka, a sada dobija šansu da bude na čelu tog projekta.

"Iza sebe imam više od decenije rada u ozbiljnom evropskom klubu, čiju strukturu organizacije i trenažnog procesa sada sprovodimo u Spartaku. Obim ovog projekta je kompleksan i ozbiljan poslovni izazov, koji daje puno zadovoljstvo, tako da je teško da bi se u ovom momentu mogao nečim drugim zainteresovati. Na ličnom nivou, u nadolazećem periodu, volio bih se bliže upoznati sa razmišljanjem i radom dokazanih evropskih i domaćih stručnjaka zbog vlastite nadogradnje", istakao je Vučkovič.