Engleski statističari otkrili sa koliko će golova završiti sezonu srpski napadač i najbolji igrač Čempionšipa.

Izvor: Profimedia

Najbolji napadač Čempionšipa oborio je rekord već sredinom februara, a dok kraja sezone ima čak 16 mečeva da popravlja svoj učinak. Aleksandar Mitrović je izrešetao sve rivale u drugoj ligi Engleske, a precizni statističari izračunali su sa koliko će golova završiti ovu nestvarnu sezonu.

Pogodak protiv Hala bio je njegov 31. u prvenstvu, čime je izjednačio rekord Ivana Tonija iz prošle sezone, ali... Pred Mitrovićem je još mnogo mečeva i gotovo da ne postoji šansa da se Srbin zaustavi!

Po proračunima Engleza, najbolja ekipa Čempionšipa će do kraja sezone postići još 32 pogotka, a srpski fudbaler će 12 puta zatresti mrežu rivala. On je do sada sa 38% učestvovao u golovima koje postiže Fulam, pa očekuju da se taj trend nastavi i u finišu sezone u kojoj se tim iz Londona bori za Premijer ligu.

Ukoliko bi Aleksandar Mitrović sezonu završio sa 43 postignuta gola - što mu analize predviđaju, to bi bio rekord koji deluje gotovo nezamislivo za obaranje. Podsećamo, do sada je Toni bio rekorder sa 31 golom i to nakon što je prethodne sezone srušio glena Mareja koji je 30 puta u jednoj sezoni tresao mreže rivala.

Takođe, Englezi su izračunali i koji je to maksimalni broj golova koje ubojiti srpski napadač može da postigne do kraja sezone!

Šanse da Mitrović do kraja sezone postigne još 27 golova iznose tek 0,2%, dok mu za 20 pogodaka u narednih 16 mečeva daju procenat od 1,2. Najrealnije je da se najbolji igrač Čempionšpipa zaustavi negde između 10 i 14 golova, a šanse za tako nešto su čak 52,7%.

Ukoliko se desi, Mitar će imati između 41 i 45 postignutih golova u sezoni. Impresivno!