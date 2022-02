Pošao je tada veliki talenat dosta neobičnim putem, ali mu se isplatilo.

Kada je u julu 2014. godine mladi reprezentativac Španije Dani Olmo iz Barselone prešao u Dinamo Zagreb taj transfer je odjeknuo. Mnogi su mislili da je pogrešio, a to se ispostavilo kao idealan potez.

Mladi Španac je sada zvezda u Bundesligi gde je prešao upravo iz Dinama za veliki novac, a njegov agent Endi Bara je otkrio kako ga je ubedio da dođe u Hrvatsku.

Nekadašnji defanzivac Valensije i Logronjesa je vrlo jasno rekao tadašnjem kapitenu Barselone šta ga čeka u Kataloniji...

"Ja sam njemu rekao ako ostaneš u Barseloni, ti si samo broj. A u Dinamu ćeš da budeš projekat", otkrio je on gostujući u Podkast Inkubatoru.

Kako je vreme teklo, Olmo je prvo zaigrao za drugi tim Dinama, potom i za seniorsku selekciju i postao zvezda. Ne samo Dinama već i reprezentacije Španije. Od njegove generacije u Barseloni to nikome nije pošlo za rukom.

"On je bio kapiten, nije on bio 18. igrač. A sada je činjenica od cele generacije Danija Olma samo je on igrač. Svi igrači koji su tada igrali sa njim, čak i ovi koji su bili reprezentativci, niko nije igrač na nivou Danija Olma" iskren je Bara.

On je između ostalog i agent igrača poput Marcela Brozovića i još jedne nekadašnje zvezde Dinama Samira. A na primeru Olma je istakao kako treba graditi karijere mladih sportista.

"Kad igrač ima 21 godinu nije bitno samo da se proda, već je bitno da mu se izgradi karijera. Mi smo službeno imali ponudu od Bajern Minhena za Danija Olma i odlučili smo za manje novca da idemo u Lajpcig. Zašto smo to odlučili? Jer je u tom momentu Nagelsman trener Lajpciga i rekao je da ga vidi u tom sistemu i da ga želi. To sam mu rekao, on je pričao sa trenerom, došao je direktor u Zagreb i na kraju se to pokazalo kao dobra odluka", istakao je Bara.