Njegov klub objavio saopštenje i potvrdio da je kraj

Fudbaler PSV-a Dejvi Preper završio je karijeru sa 30 godina i to je potvrdio njegov klub. On je imao ugovor na još godinu i po, ali je raskinut i Holanđanin će slobodno moći u penziju.

Razlog zbog kojeg se povlači je to što je izgubio ljubav prema fudbalu. "Odluku sam doneo pre Božića i to mi je olakšanje. Znam da je ovo pravi izbor", rekao je on za klupski sajt.

Vezista rođen 2. septembra 1991. minulog leta se vratio u Holandiju iz Premijer lige, gde je nastupao četiri sezone za Brajton i priznao je da je u tom periodu počeo da gubi interesovanje za fudbal.

"U periodu dok sam bio u inostranstvu uoči sam da polako gubim zadovoljstvo igrajući fudbal. Bilo mi je izuzetno teško da održim disciplinu koja je neophodna da bih imao optimalni učinak i da bih dopustio da fudbalski raspored potpuno okupira moj život", rekao je on. "Period korone i razdvojenost od porodice i prijatelja nisu mi pomogli, takođe", dodao je Preper.

NIJE SAMO ZASIĆENJE

On je zato sa zadovoljstvom prihvatio ponudu PSV-a da se vrati kući, ali ni to nije pomoglo.

"Veoma sam zahvalan klubu što su me doveli ovog leta. Nadao sam se da će mi povratkom u Holandiju fudbal opet postati zanimljiv, ali nije bilo tako, delimično i zato što se ne osećam prijatno u fudbalskoj kulturi. Dugo sam se prilagođavao, ali to više ne želim i zato sam sada završio s tim".

Momak iz Anrhema razmisliće narednih pola godine šta će da radi.

"Saznaću šta želim, koje su moje strasti i interesovanja i šta hoću da radim. Naravno, imao sam mnogo lepih trenutaka i videćemo da li će mi nedostajati fudbal. Sada želim da izrazim zahvlanost porodici, rođacima i prijateljima za podršku, sada ću imati vreme da im posvetim", rekao je Preper.

Direktor PSV-a Džon De Jong rekao je da su u Ajndhovenu očekivali da odigra bar do kraja ugovora, ali da svakako veoma cene to što je iskren.

"Veoma cenimo i njegovo poštenje prema klubu i prema sebi. Zato mu je PSV zahvalan za ono što je uradio za nas i za titule koje smo zajedno osvojili", rekao je on o vezisti koji je bio važan deo šampionskog tima PSV-a iz sezone 2015/16.

Preper je prethodno igrao za matični Vitese, a za reprezentaciju Holandije nastupio je 19 puta i postigao tri gola. Poslednje nastupe imao je u kvalifikacijama za Evrpsko prvenstvo 2021.