Stalno ga piju pred meč i Erera kaže da pomaže.

Izvor: Profimedia

PSŽ je napravio pravi drim tim kada su ovog leta u ekipu stigle zvezde poput Lionela Mesija, Serhija Ramosa i Đanluiđija Donarume, ali osim vrhunskih igrača potrebna je i vrhunska priprema da bi osvajali trofeje.

Sada je jedan od fudbalera ovog tima Ander Erera otkrio u jednom intervjuu da je razlog uspeha kluba iz Pariza i čudotvorni napitak koji poboljšava performanske igrača. Ipak, iako im pomaže, niko ne voli da ga pije!

"Daju nam napitak od cvekle koji se ljudima jako gadi, ali nije me briga za to. Mislim da je cvekla jedino što naučno dokazano poboljšava performanse", otkrio je on.

Kada je prvi put dobio taj napitak nakon dolaska u klub iskreno se uplašio. Otišao je u WC, a tamo je video da mu je mokraća crvena.

"To je kao crveni šejk i nakon utakmice mokriš jake boje, kao da je krv. Prvi put sam rekao: 'Krvarim'. Ali onda se setiš da si popio cveklu", rekao je sjajni vezista.

Baskijac je takođe otkrio da im je iz kluba savetovano da na dan utakmice ne doručkuju i da pred meč uvek jedu testeninu sa malo piletine, povrća i banana.

Erera je ove sezone odigrao 21 meč, a najviše prašine podiglo se oko njega kada je opljačkan na semaforu usred Pariza.