Stigao je kao veliki talenat iz Nemačke, ali to nije uspeo da pokaže na "Marakani". Danas je opet u Nemačkoj, ali u petoj ligi.

U zimu 2017. godine odjeknula je vest da je Crvena zvezda potpisala fudbalera Bajera iz Leverkuzena, međutim malo je onih koji će se na "prvu loptu" danas setiti i njegovog imena.

U pitanju je Milan Senić, rođen u Segedinu 1997. godine, koji je fudbal učio u Nemačkoj, najviše u školi Bajera. Primetio ga je Branislav Nikolić, tada selektor Srbije do 19 godina, a ubrzo potom Senić je stigao u Zvezdu, pompezno najavljivan tada kao "jedan od najtalentovanijih igrača u Evropi na svojoj poziciji". Nažalost po Zvezdu i Milana, ovakva pretpostavka se nije čak ni delimično potvrdila.

Senić je promovisan u društvu tadašnjeg sportskog direktora Blaža Raosavljevića i još trojice igrača - Milana Pavkova, Srđana Vujaklije i Nemanje Milića - a, upravo je Senić ostavio najmanji trag u Zvezdi.

Stigao je bez obeštećenja nakon isteka ugovora sa Bajerom, trebalo je da pojača konkurenciju u talentovanom pogonu Crvene zvezde, međutim samo godinu dana kasnije odlučeno je da se sa njim raskine ugovor pošto nije imao kvalitet da se bori za mesto kod Vladana Milojevića.

Bio je na pozajmicama u OFK Beogradu, Siofoku i Grafičaru, a nakon toga se vratio u Nemčaku. Nastupao je za Zapadni Dizeldorf, potom za Lokomotivu iz Lajpciga, dok je od prošle godine opet u Dizeldorfu, klubu koji se takmiči u tek petom rangu nemačkog fudbala.

Ako statistika ne laže, što je teško proveriti za pomenuti rang takmičenja, Senić je bio sandardan do kraja oktobra i u tom periodu je zabeležio dva gola i dve asistencije u 12 nastupa za tim koji je u donjoj polovini tabele.

Podsetimo i da Senić za vreme boravka na "Marakani" nije zabeležio ni minut u dresu Crvene zvezde, iako su u njega mnogi polagali velika očekivanja. Generalni direktor Zvezdan Terzić bio je toliko oduševljen njim da ga je uporedio i sa jednim od najboljih igrača svih vremena.

"Podseća na Kristijana Ronalda, po poziciji na kojoj igra i po izgledu. Mnogo očekujemo od njega", kazao je Terzić po dolasku Senića, ali takva očekivanja nisu ispunjena.

Senić je inače iz sportske porodice, tata mu je igrao košarku i rukomet, majka je bila odbojkašica, ujak vaterpolista, a on se odlučio za fudbal od koga ne odustaje.

"Poređenje sa Kristijanom mi predstavlja dodatni motiv. Kad neko kaže da slično igramo, to me tera me da radim još više i budem još bolji. Realno, nisam na tom nivou, ali učiniću sve da bude tako. Za mene je Ronaldo najbolji na svetu, bolji od Mesija", pričao je Senić pre nekoliko godina na pripremama Zvezde.

