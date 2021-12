Sjajna priča o tome koliko je legendarni menadžer vodio računa o svojim igračima i svemu u klubu.

Izvor: Twitter/@ManUtd/screenshot

Kristijano ronaldo bio je jedno od omiljenih pojačanja Aleksa Fergusona u Mančester junajtedu, a impresivna kariejra koju je napravio pokazala je koliko je procena bila dobra. Portugalac je postao jedan od najboljih u istoriji, a ogromnu ulogu u njegovom formiranju imao je Škot.

Njih dvojica sastali su se nakon mnogo godina jer je Kristijano ponovo u Mančester junajtedu, a sada su za svoj klub snimili emisiju u kojoj govore o saradnji koju su imali. U njoj su otkrili neke manje poznate detalje, pa se tako pričalo i o situaciji u kojoj je Ferguson pustio Ronalda da ide u posetu ocu.

Bilo je to davno, pre više od 15 godina, ali Kristijano i dalje pamti reči koje mu je čuveni menadžer tada rekao.

Kada je Kristijano Ronaldo imao problema u porodici, Aleks Ferguson imao je razumevanja. Toga se prisetio Portugalac.

"On se možda ne seća toga, ali ja ću ispričati priču jer je napravio prelep gest. Rekao mi 'Kristijano, idi na dva ili tri dana'. Bilo je to kada mi je otac bio u bolnici. Prišao sam i pitao da li bih mogao da odem i posetim ga jer sam emotivno bio veoma loše zbog toga. Tada mi je rekao da će biti teško jer imamo zahtevne utakmice, ali da mogu da odem i posetim oca. Za mene je to bilo bitno, on je uradio sve što mi je obećao u karijeri", ispričao je Ferguson.

Svoju verziju priče ima i legendarni trener, koji se dobro seća detalja od pre više od 15 godina.

"U slučaju Kristijana Ronalda znao sam da je njegov otac bolestan i da on želi da bude pored njega. Bio je u bolnici, a Kristijanu je bilo važno da ga poseti. Fudbalski klub u tom trenutku nije bitan, neke stvari su veće. Bez dileme, porodica je jedna od njih, nikada ne smete staviti klub ispred porodice", rekao je Ferguson.

Otac Kristijana Ronalda preminuo je 2005. nakon duge bolesti. Godinama se borio sa alkoholizmom, a kao posledica toga stvorili su se ozbiljni zdravstveni problemi sa jetrom zbog kojih je i preminuo u 53. godini.