On nema problem da kaže šta misli.

Izvor: Profimedia

I dalje se ne spušta prašinu posle dodele Zlatne lopte za najboljeg igrača 2021. godine, a sve nakon izbora Lionela Mesija.

Mnogi su smatrali da Argentinac nije zaslužio to priznanje, već da je ono trebalo da pripadne Robertu Levandovskom. Sada se i Poljak oglasio tim povodom!

Neizvesno je bilo u glasanju novinara za nagradu "Frans fudbala", ali je na kraju odluka ipak pala u korist Mesija. I to je Levandovskom jako teško palo.

Napadač Bajerna je svestan da je ovo bila idealna prilika za njega da osvoji prestižnu nagradu, naročito nakon kontroverzne odluke "Frans fudbala" da prošle godine ne dodeli Zlatnu loptu.

Poljak otvoreno govori šta misli o izboru Mesija za najboljeg.

"Bio sam jako tužan što nisam pobedio, nema razloga da to krijem. Bio sam tako blizu, takmičeći se sa Mesijem za trofej. To samo pokazuje koliki sam nivo dostigao. Cenim Mesija, sve što je ostvario u karijeri. Ali, raznelo me to što nisam pobedio, drago mi je što te nedelje nisam igrao za Bajern", rekao je Levandovski.

U svom govoru prilikom dobijanja nagrade, Mesi je rekao da je Levandovski zaslužio to priznanje za 2020. godinu. Ipak, napadač Bajerna tome ne pridaje mnogo pažnje.

"Njegove reči bi mi značile kada bih osećao da su iskrene, a ovako su prazne", poručio je Levandovski.