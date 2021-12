Načelni dogovor navodno već postoji između Dejana Stankovića i Sampdorije, ali Crvena zvezda neće da pusti trenera koji ima ugovor do 2024. godine.

Izvor: Profimedia

Crvena zvezda se bori za nokaut fazu Lige Evrope, ali bitku vodi i na drugom polju, možda čak i važnijem u ovom trenutku, pošto je Dejan Stanković ponovo prvi kandidat za klupu Sampdorije!

Uspeli su crveno-beli da produže ugovor sa talentovanim trenerom i tako odbiju prvi "nalet" kluba iz Đenove, ali sada je kontroverzni biznismen Masimo Ferero još agresivniji. U noći između nedelje i ponedeljka odjeknula je vest da Sampdorija vidi Stankovića na klupi, ubrzo je stigao odgovor Zvezde da to nije moguće, ali to nije sve...

Italijanski sportski novinar Nikolo Šira, specijalizovan za prelazni rok i transfere, objavio je informaciju da se Stanković već načelno dogovorio sa Sampdorijom, a da Zvezda to nije prihvatila i traži odštetu.

"Crvena zvezda je tražila plaćanje penala (klauzule u ugovoru u vidu obeštećenja prim. aut.) kako bi dala zeleno svetlo za odlazak Dejana Stankovića. Ferero ne želi to da plati. Za petak je zakazana utakmica sa Đenobom koja će biti poslednja šansa za Daversu. Ako ponovo izgubi, biće otpušten", napisao je Šira.

U odgovoru na pitanje jednog navijača Crvene zvezde pojasnio je šta se tačno dešava pošto je dobro poznato da šampion Srbije u četvrtak protiv Brage igra odlučujuću utakmicu u grupnoj fazi Lige Evrope.

"Zapravo, Zvezda je tražila plaćanje obeštećenja kako bi usporila Sampdoriju. Stanković je načelno postigao dogovor Sampdorijom, ali Zvezda ne želi da ga pusti. Videćemo šta će se dešavati u narednim sedmicama", dodao je italijanski novinar, inače vrlo dobro upućen u "merkato".

Izvor: MN Press

Podsetimo, Stanković je prethodnih nekoliko dana pričao o tome kako se umorio u Crvenoj zvezdi, što su mnogi protumačili kao potencijalni odlazak iz kluba, pa su to priče iz Italije samo podgrejale.

"Svako ko zna kakav je osećaj i kakve emocije izaziva ovaj klub, voleo bi da ostane u Zvezdi ceo život. I kao igrač i kao trener. Međutim, neminovno je da jednom svi krenemo svojim putem. Zvezda je ozbiljna mašina, mnogo je lepo, ali i mnogo je velika potrošnja. I dalje sam zadovoljan, i dalje imam maraton da istrčim. Ima uvek interesovanja za mene, ali to sam rekao i ranije - zapitao bih se da nema. Onda bi to značilo da ne radim dobar posao. Lepo je kad se raspituju za vas. To vam daje snagu da budete još bolji. A moji planovi? Sve ću uraditi da u maju podignem pehar...", rekao je Stanković nedavno.