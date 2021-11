Spremne su nove promjene u FIFA oko ofsajda.Ovo je novo pravilo...

Izvor: Profimedia

Sprema FIFA inovacije u svijet fudbala. Dok traje rasprava o tome da li Svjetsko prvenstvo treba da se održava na svake dvije godine, stižu i nove vijesti.

Naime, FIFA uvodi novo pravilo o ofsajdu. Zvaće se polu-automatizovani ofsajd i svoj debi imaće na predstojećem Arapskom kupu koji se održava u novembru.

Tehnologija i kompjuteri će ponovo uzeti primat u svemu, a način funkcionisanja je zanimljv. Doduše, veliko je pitanje da li postoji infrastruktura za sve ovo u ligama koje nisu toliko bogate i spremne kao "lige petice".

Način funkcionisanja je pojasnio direktor Johanes Holcmiler koji je zadužen za tehnologiju i inovacije u FIFA.

"Kamere će biti postavljene ispod krovova svakog stadiona. One će u djeliću sekunde obraditi slike iz snimka i to će poslati u sobu sa operaterima koji će izračunati liniju za ofsajd i ustanoviti tačan momenat kada je lopta krenula ka igraču, a to će moći da vide maltene u realnom vremenu", objasnio je Holcmiler.

Ipak, konačnu odluku će donijeti arbitri i ljudsko oko.

"Operateri će odmah to poslati u VAR sobu. Na FIFA Arapskom kupu će VAR pomoćnici moći odmah da vide tu informaciju i da potvrde sudiji da li je bio ofsajd ili ne", naglašva Holcmiler.

Čovjek koji je zadužen za sudije u FIFA je legendarni Pjerluiđi Kolina.

"Tehnologija je veoma važna i korisna, kako za pripremu utakmica, tako i prilikom donošenja odluka tokom samog meča. AKo postoji sporna situacija sa ofsajdom odluka će se donijeti tako što će se analizirati sve. Ne samo pozicija igrača već i njihova uloga u samoj akciji. Tehnologija je ta koja može da povuče liniju, ali procjenu i konačnu odluku oko toga koliko je igrač uticao na samu akciju i dalje donosi sudija", zaključio je Kolina.

Biće zanimljivo vidjeti kako će funkcionisati novi, polu-automatizovani, ofsajd...