Nekadašnji napadač je želeo da ima novu kosu, dok su neke njegove mlađe kolege izabrale drugi deo tela.

Izvor: Profimedia

Svojevremeno je Vejn Runi pokrenuo trend, ali su fudbaleri Premijer lige uspeli da ga nadmaše! Nekadašnji fudbaler Evertona i Mančester junajteda pokrenuo je talas presađivanja kose, a skupoceni zahvat dao je dobre rezultate kod fudbalera.

Runi sada ima mnogo bolju kosu nego u igračkim danima, kao što je slučaj i sa Antonijem Konteom recimo, ali to nije jedino presađivanje kojim se bave engleski lekari. Najpriznatiji stručnjaci u ovoj oblasti od skoro moraju da rade i brade fudbalera!

Kako su poslednjih godina brade sve modernije, poznati fudbaleri koji igraju u Engleskoj nisu želeli da ih ovaj trend zaobiđe.

"Od kako je Runi presadio kosu, imali smo više zahteva fudbalera nego ikada ranije. Dođu na kraju sezone, obavimo tretman i već do Božića njima počne da raste kosa. Ali, sada je hit presađivanje brade! To je postao veliki trend, svi imaju bradu. Presađuje se kosa sa potiljka, uglavnom kod ljudi koji imaju neravnu bradu ili 'bejbi fejs' bez dlaka na licu", otkriva doktor koji ima ordinacije u Londonu i Mančesteru.

Pogledajte kako Runi izgleda sa novom kosom:

Izvor: Profimedia

Ipak, poznati britanski doktor nema mogućnost da govori imenima. Ipak, kaže da se jasno vidi ko je radio presađivanje kose ili brade, samo kad se malo detaljnije pogleda. Za stručnjake to nije teško.

"Obavezuje me poverenje pacijenata, pa ne mogu da govorim o imenima. Nedavno sam uradio presađivanje brade jednom fudbaleru velikog tima iz Londona, on igra Premijer ligu. Takođe, sarađivao sam sa engleskom fudbalskom legendo, ali je želeo da se to ne sazna", ističe doktor.

Postoji jasan razlog zašto se fudbaleri odlučuju na ovaj korak. Imidž velikih zvezda često je bitniji od partija koje pružaju na terenu!

"Fudbaleri Premijer lige su brend. Nije važno samo kako igraju već i kako izgledaju. Ako ne izgledaju dobro, neće dobiti podršku. Zato mnogi biraju ove tretmane. Žele da ostanu popularni, u centru pažnje i da produže svoje karijere. Kada im kosa izraste, mogu da imaju više samopouzdanja. nedavno sam sarađivao sa sinom bivšeg fudbalera, on je bio pod pritiskom jer nije uspešan kao otac. Navijači su ga vređali zbog kose. fudbaleri uglavnom gube kosu pri kraju karijere, ali se nekima dešava već u dvadesetima", objasnio je on.