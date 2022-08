Stabilna verzija Android 13 je dostupna za Google Pixel uređaje. Pročitajte koje novitete donosi.

Izvor: YouTube / XDA / Screenshot

Nakon nekoliko meseci preview i beta verzija, Google je počeo da isporučuje stabilnu verziju Android 13 operativnog sistema na svoje Pixel pametne telefone. Novi OS značajno unapređuje vizuelno prilagođavanje i bezbednost, dok istovremeno poboljšava interakciju između telefona, tableta i laptopova.

Android 13 je sada zvanično dostupan vlasnicima Google Pixel 4 i novijih modela, a vlasnici Samsung, Asus, Nokia (HMD), Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sony, vivo, Xiaomi i drugih brendova telefona, sačekaće da proizvođači prilagode novi OS. Ne možemo ni okvirno reći koliko je to vremena, ali rekord prelaska na Android 12 verziju drži Samsung, koji je to učinio za 41 dan na svojim Galaxy S21 modelima. Xiaomi je, na primer, prilagodio prošlogodišnji Android za 104 dana, dok je Realme to učinio za 168 dana.

Operativni sistemi suparničkih tabora na tržištu pametnih telefona svakim novim ažuriranjem sve više dobijaju iste ili slične funkcije. Zato ne treba da vas začudi da Android 13 donosi neke mogućnosti koje su iPhone korisnici već neko vreme uživali.

Na primer, jedna od velikih promena jeste mogućnost preciznog definisanja kojim slikama, videima i audio fajlovima aplikacije mogu da pristupe. Pre ove promene, korisnici su mogli samo da odobre ili odbiju opšti pristup fajlovima na uređaju, dok iPhone korisnici već neko vreme imaju ovu mogućnost. Promena pomaže korisnicima da dele medijske fajlove bez potencijalnog otkrivanja datoteka koje sadrže osetljive informacije.

Takođe, sličnosti se uvećavaju promenom koja novim aplikacijama neće dozvoljavati da šalju obaveštenja dok korisnici to izričito ne dozvole. Nakon prvog pokretanja nove aplikacije, korisnicima će biti ponuđeno da li žele da dozvole da vam ta aplikacija šalje notifikacije. Ova dodatna bezbednosna provera bi mogla da spreči aplikacije da nerviraju korisnike, kao i da zaustavi lažne aplikacije koje koriste obaveštenja kao vektor napada za hakovanje telefona.

Izvor: YouTube / XDA / Screenshot

Još jedna funkcija koju uživaju korisnici uređaja sa jabukom na poleđini, a koja sada stiže na Android, je interakcija telefona sa tabletima i Chromebook laptopovima. Korisnici će moći da odgovaraju na poruke sa ovih uređaja, a takođe će moći da kopirani tekst sa jednog uređaja nalepe na drugom, i tu se iOS sličnosti završavaju.

Od ostalih noviteta, ukoliko korisnici to žele, moći će od aplikacije do aplikacije da promene jezik koji je u upotrebi. Takođe, stiže dugo čekana podrška za Bluetooth LE Audio, a primetna će biti i brojna vizuelna osveženja.

Izvor: Google

Važno je napomenuti da se ne očekuje da vidimo Android 13L verziju za uređaje na preklop i tablete, jer je Android 13 u sebe integrisao promene koje smo mogli da vidimo na Android 12L operativnom sistemu.

Kako vam se sviđa novi Android 13?