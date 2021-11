Već neko vreme WhatsApp radi na novoj desktop aplikaciji za Windows operativni sistem. Evo kako izgleda i radi nova aplikacija.

Već neko vreme priča se da WhatsApp radi na novoj desktop aplikaciji, kako bi zamenila postojeći prozor koji otvara web verziju WhatsApp aplikacije. Prava aplikacija namenjena specifičnom operativnom sistemu znači da se vrše optimizacije posebno za taj OS. Na taj način se omogućava brži rad, više funkcionalnosti i stvari koje su bile ograničene web interfejsom.

Prema prvim izveštajima koje smo pronašli na Twitter nalogu @ALumia_Italia WhatsApp razvija nativne aplikacije za Mac i UWP verziju za Windows. UWP znači da aplikacija koristi XAML UI jezik koji omogućava da aplikacija izgleda slično kao nativne Windows aplikacije.

Scoop! Sneak peek at the upcoming Whatsapp (UWP) Beta app for Windows https://t.co/L2vaR3dL4bpic.twitter.com/mpzWBTqCDK