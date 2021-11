Nova opcija koju Instagram testira zamišljena je kako bi se spriječila zavisnost i pravila pauza nakon dugog korišćenja ove aplikacije.

Kada je uključena, “Take a Break” vam dozvoljava da postavite podsjetnike da napravite pauzu nakon kontinualnog korišćenja aplikacije duže od 10, 20 ili 30 minuta. Moseri je takođe naglasio da je ova opcija samo jedan dio nastojanja ove kompanije da korisnicima daju više kontrole nad korišćenjem Instagam društvene mreže.

Testing “Take a Break” ‍



We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing.



I’m excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. ✌ pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH