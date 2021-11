Za revitalizaciju tableta slobodno možete kriviti pandemiju i činjenicu da je veći deo populacije mesecima bio zatvoren u kućama. Ta situacije je dala novi vetar u krila ovoj pomalo zaboravljenoj kategoriji uređaja.

Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic

Pre pandemije malo ko od nas je razmišljao o tome da će u 2021. godini neko sem kompanija kao što su Samsung i Apple predstaviti novi tablet. Ovi uređaji su ostali pomalo zaboravljeni, u raskoraku između telefona sa velikim ekranima i laptopovima, sa moćnijim hardverom i fizičkim tastaturama. Čak ni laptopovi sa ekranima osetljivim na dodir nisu uspeli da previše promene tu situaciju, pre svega zbog svojih gabarita u "tablet" režimu.

Promena zvana pandemija

Međutim, sa početkom pandemije ceo svet se našao u potpuno novom režimu preživljavanja i dosade u okvirima svojih domova. Ograničavanje kretanja značilo je i manje svakodnevnih aktivnosti poput trčanja, šetanja, kupovine, kafana, restorana, kafića i druženja. To vreme trebalo je nekako iskoristiti. Odjednom je svima postalo jasno da koliko god veliko delovali njihovi Ultra, Max i Pro telefoni, ti ekrani su i dalje ekrani – telefona. A koji je uređaj zgodniji za gledanje iz kreveta, u fotelji ili u kolima nego tablet?

Konkurencija

Od mnogih kompanija koje su iskoristile novonastalu situaciju, Huawei je želeo da predstavi svoj novi tablet za 2021. godinu, sa svežom verzijom novog Harmony operativnog sistema koji bi trebao da bude kompletna zamena za Google Android.

Ono što je ponovo otkrivenom tržištu čeka Huawei je činjenica da nisu jedini koji su obrisali prašinu sa projekata koji su u sebi imali naziv tablet, te da je konkurencija već stigla, ili stiže, pa osrednji uređaji ne dolaze u obzir. Na globalnom nivou, Huawei je predstavio MatePad 11 i MatePad Pro, ali je samo prvi dostupan u prodaji kod nas.

Huawei MatePad Izvor: YouTube / Huawei Mobile

Zaokružena celina

Ekran od 11-inča predstavlja zlatnu sredinu kada su u pitanju dimenzije tableta, evo i zašto. Kako telefoni polako, ali sigurno prilaze dijagonalama ekrana od 7 inča (ruku na srce u nešto izduženijem formatu), a pravi laptopovi kreću sa ekranom dijagonale 13,3, odnosno 14 inča, pomenutih 11 inča nudi najbolje od oba sveta. U pitanju je dovoljno veliki ekran za udobno konzumiranje video sadržaja na razumnoj udaljenosti, a opet, dovoljno mali da je manipulacija jednostavna.

Ideja koju je Huawei imao je da se po razumnoj ceni ponudi moćan hardver, visok kvalitet izrade i kvalitetan i ispoliran operativni sistem koji bi pokazao da je dostojna alternativa najpopularnijeg OS-a na svetu.

Za razliku od pojedinih konkurenata koji ni nekoliko meseci nakon prodaje ne mogu da ponude dodatnu opremu u vidu zaštitnih futrola, tastature ili olovke, Huawei je na test stigao u punoj ratnoj opremi, sa Smart Magnetic tastaturom i M-Pencil pametnom olovkom, dva dodatka koja se prodaju kao zasebni uređaji.

Pakovanje

Iako ne previše bogato pakovanje, Huawei uz MatePad 11 isporučuje 22,5-vatni punjač, USB-A na USB-C kablić i USB-C na 3,5 mm adapter, jer ovaj tablet ne poseduje konektor za slušalice.

Plastično fantastičan

Proizvođači često vole da preskoče da napomenu od čega je napravljeno kućište uređaja kada je u pitanju plastika. Ni Huawei nije zaobišao ovaj trend, ali u slučaju ovako velikog tableta, to nikako nije stavka koju treba da gledate kao negativnu. Zbog svojih dimenzija, korišćenje aluminijumskog ili čeličnog kućišta samo bi nepotrebno podiglo cenu, a nije toliko bitna stavka kao kod telefona. Da objasnimo. Dok telefone nosite u džepu i mnogo ga više upotrebljavate, veće su šanse da ćete izgrebati kućište, ili ispustiti uređaj, pa su materijali od kojih je izrađen uređaj, pre svega ram jako bitni. Sa druge strane, ako sednete na tablet, džaba vam i metalno kućište, kada ćete polomiti ekran, koju god Gorilla Glass zaštitu da ima.

Huawei napominje zaštitni sloj preko ekrana, ali kako ne navodi šta je u pitanju, topla je preporuka da povedete računa, kako ga ne biste izgrebali. Nije kao da ćete da ga nosite u džepu sa ključevima, ali nije na odmet da obratite pažnju. Slično je i sa zadnjom stranom i bokovima, koji su takođe plastični, ali zahvaljujući finoj neravnoj teksturi – uspešno odbijaju da zadrže otiske prstiju.

Od elemenata koji štrče van monolitnog dizajna kućišta tu su power taster sa gornje strane i klackalica za zvuk sa desne, dok je kućište kamere zadnje strane lepo izbačeno, dovoljno da vam se tablet klacka na ravnoj površini ako ne koristite futrolu. Sa druge strane, za ovaj tip uređaja, futrola je apsolutno neophodna stavka, kako zarad zaštite, tako i za pronalaženje najboljeg položaja za gledanje.

Za punjenje se brine brzi USB 3.1 port sa donje strane, koji podržava OTG povezivanje uređaja. Za potpuni multimedijalni ugođaj, kada ga stavite horizontalno, MatePad 11 ima po dva bočna zvučnika sa obe strane, u paru sa isto toliko mikrofona, što ga čini odličnim i za konferencijske pozive sa više učesnika.

Olovka i tastatura

Smart Magnetic Keyboard ima dvojaku funkciju – štiti uređaj od ogrebotina i dodaje fizičku tastaturu kada je potreban unos teksta. Tastatura se povezuje preko ugrađenih magneta i čvrsto drži tablet, bez bojazni da će ispasti iz nje. Napominjemo da ova tastatura obavija tablet sa prednje, zadnje i jedne bočne strane, ali ne pruža zaštitu na bokovima i uglovima.

Tastatura pruža dve pozicije za rad, sa različitim uglom nagiba i maksimalno koristi raspoloživi prostor, ponašajući se kao pristojna tastatura laptopa. U pitanju je chicklet tip tastature, sa finim razmakom između tastera za precizan rad, dok je hod iznenađujuće dobar. Puni se automatski, bežičnim putem, kada je povezana na tablet. Naglasićemo da su neki tasteri dosta manji nego što ste to navikli, posebno strelice, Enter i Backspace, pa je potrebno malo navikavanja prstiju na lokacije tastera.

Površina fascikle koja nosi tastaturu je fina imitacija kože i deluje kao da će izdržati dosta maltretiranja i sprečiti ogrebotine osetljivih površina tableta. Ono što je bitno je da vam se sa njom neće desiti da vam tableti isklizne, jer je prijanjanje ovog materijala mnogo bolje nego glatke plastike.

Vidi opis TABLETI SU PONOVO U MODI: Testirali smo za vas Huawei MatePad 11 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 12 12 / 12 AD

Huawei M-Pencil olovka je jako dobra ukoliko volite da crtate i imate potrebe za preciznim radnjama sa ekranom. Bočni magneti su veoma jaki i lepo je drže (i pune) kada je ne koristite. Olovka je aktivnog tipa, a ima i dodatne kontrole poput lupkanja i delova osetljivih na dodir. Podržava 4096 nivoa pritiska, a kašnjenje je minimalno, doduše ne u svim aplikacijama, ali u onima koje su podržane, olovka je neverovatno brza.

Vidi opis TABLETI SU PONOVO U MODI: Testirali smo za vas Huawei MatePad 11 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 9 9 / 9 AD

Sa cenama od 10.999 dinara za olovku i 12.999 dinara za pametnu futrolu sa tastaturom periferije čine skoro polovinu cene samog tableta, pa će pre ostati rezervisane za one kojima su preko potrebne, nego što će većina kupaca hrliti da ih pazari.

Ekran

Bez mnogo okolišanja, najbitniji deo svakog tableta je njegov ekran. MatePad 11 je verovatno zbog cene dobio IPS, a ne OLED panel, ali nije kao da će vam to mnogo smetati. Rezolucija je visoka – 2560 x 1600 piksela, a brzina osvežavanja jako dobrih 120 Hz.

Sa malim okvirima, ekran zauzima visokih 83% prednje strane, pa pazite kako ga držite, jer tanki okviri umeju da poteraju prste ka ekranu čak i kada vi to ne želite. Sa druge strane, upravo ti tanki okviri čine gledanje sadržaja na ekranu odličnim, bez mnogo površina koje nisu korisne.

Iako nije namenjen za preteranu upotrebu napolju, ekran je prilično svetao, a prikaz oštar i precizan. Boje su korektne, možda malo hladnije na podrazumevanim podešavanjima, ali Huawei dozvoljava podešavanja temperature za slučaj da želite da ekran namestite po svojoj volji.

Osvežavanje ekrana od 120 Hz je dinamičkog tipa i prilagođava se aplikaciji, tipu sadržaja i vašoj interakciji, kako biste imali vrhunski ugođaj i istovremeno sprečili trošenje baterije kada to nije potrebno. Za slučaj da vam se tako više sviđa, možete odabrati i jednu od druge dve opcije – High (osvežavanje je stalno 120 Hz) i Standard (osvežavanje je 60 Hz), mada ne vidimo preterano dobar razlog za tako nešto.

Hardver za još nekoliko godina

Huawei nije hteo previše da eksperimentiše kada je hardver u pitanju, pa je opcija pala na Snapdragon 865, najjači čipset prethodne generacije, koji obezbeđuje odlične performanse u svim segmentima rada telefona: od CPU jezgara, preko odlične grafike do mašinskog učenja i veštačke inteligencije. Uparen je sa 6 GB radne memorije i opcijama od 64, 128 i 256 GB skladišnog prostora, a kod nas se uglavnom prodaje verzija sa zlatnom sredinom kada je memorija u pitanju – 128 GB, i to po ceni od 56.999 dinara. Za slučaj da vam ponestane prostora pozdravljamo odluku kompanije Huawei da implementira microSD slot umesto Huawei Nano Memory kartica koje su skuplje i teško se nalaze.

Baterija za ceo dan

Velike dimenzije ekrana dozvolile su upotrebu velike baterije, pa sa 7.250 mAh Huawei MatePad 11 ima zaista zavidnu autonomiju. To znači da ćete kombinovanom upotrebom moći da pregurate ceo dan, bez da se odvajate od tableta, bilo da nešto gledate ili crtate/radite.

Kada u tu jednačinu ubacite i nešto zahtevnije igre, moramo priznati da Snapdragon 865 ume da povuče priličnu količinu struje iz baterije, pa tada možete da zaboravite na pomenutih preko 12 sati rada, već se to vreme prepolovljava. U slučaju mirovanja MatePad 11 se pokazao odlično, pa je potrošnja bila svega 2-4% za ceo dan, ukoliko ga ne koristite.

Izvor: Promo/PUBG

Punjač od 22,5 W neće previše da popravi tu situaciju, jer je ovo stavka kojoj Huawei prosto nije posvetio previše pažnje. Od 0 do 100% će vam trebati dobrih dva sata, a za pola sata nama je baterija pokazala 33% napunjenosti, što nije baš rezultat kojim se treba hvaliti. Sa druge strane, toliko isto trebalo je Xiaomi Pad 5 tabletu da napuni bateriju od 8.720 mAh, dok je konkurentskom Galaxy Tab S7+ modelu od pre godinu dana trebalo preko 3 sata za bateriju od 10.000 mAh na punjaču snage 15 W.

Harman Kardon zvuk

Sa četiri zvučnika sa kraćih strana, MatePad 11 je kao pravljen za uživanje u filmovima i igrama. Pozicije su takve da i kada ga držite rukama ne možete da prekrijete sve otvore, a zvučnici su dovoljno jaki da će se čudi i kada prekrijete njihove otvore. Bas je iznenađujuće prisutan, visoki tonovi jako dobri, a srednji – dovoljno jaki i precizni da ne pomislite da zvuk dolazi iz jednog tableta debelog svega 7,3 mm.

Harmony OS 2.0

Kako je ovo jedan od prvih uređaja koji su predstavljeni sa Harmony operativnim sistemom, Huawei se potrudio da do vas stigne jedan fino ispolirani operativni sistem. Iako vam to niko neće reći otvoreno, Harmony OS nije operativni sistem razvijen od nule, već se bazira na Android 10 OS-u, što je samo veliki plus, a nikako stavka koja treba da vas odvrati od bilo čega. I utisak u radu je kao da se radi o jednom premijum Android tabletu, sa poznatim prečicama EMUI OS-a.

Kako vam ne bi falila neka aplikacija Huawei ima svoju AppGallery pijacu, a ukoliko tamo ne pronađete ono što vam je potrebno, preko Petal pretrage ćete doći do mesta gde možete preuzeti APK za aplikaciju koja vam je potrebna.

Vidi opis TABLETI SU PONOVO U MODI: Testirali smo za vas Huawei MatePad 11 Desktop Desktop svetla tema Prečice dela sa obaveštenjima Obaveštenja Podešavanja brzine osvežavanja Petal pretraga Tastatura Reklame u App Galery App Gallery Huawei Maps Viber uspravni režim Angry Birds 2 na velikom ekranu SpeedTest Browser Browser 2 Beleške korišćenjem Huawei olovke Huawei pretraga Podeljeni ekran HarmonyOS Teme Feed nije optimizovan za prikaz preko celog ekrana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 21 21 / 21 AD

Reklame

Na žalost, Huawei i dalje insistira na reklamama kad god otvorite AppGallery, što je u najmanju ruku iritantno, da ne upotrebimo neku težu reč. Kada platite 57.000 dinara za tablet koji nema podršku za Google servise i Play Store, i osuđeni ste na AppGallery, koji, koliko god da je dobar, nema ni 0,01 procenat aplikacija koji ima zvanični Play Store, i onda povrh svega još morate da gledate reklame svaki put kada ga otvorite, moramo reći da zaista ne razumemo Huawei i ovakav potez. Definitivno nije put kojim ćete privoleti korisnike da kupe vaš uređaj.

Reklame u App Galery

Izvor: SmartLife / Marko Nešović

Sve ono na šta ste navikli u modernim verzijama Android OS-a je tu, i na prepoznatljivim mestima, obojeno u EMUI boje i prečice. Tu je i rad sa više aplikacija istovremeno, otvaranje "plutajućih" prozora i još mnogo toga što već dobro poznajemo.

Huawei se potrudio da Harmony OS ostvaruje bolju komunikaciju sa drugim Huawei uređajima, pa je povezivanje sa njihovim telefonima, preslikavanje ekrana ili prosto proširenje kao kada pored laptopa imate još jedan monitor(čić). Tu su i opcije brzog prebacivanja podataka kuckanjem o tastaturu i sve ono što je Huawei razvio za svoj ekosistem uređaja. Super Device opcija će vam omogućiti pristup svim Huawei uređajima u blizini, kao što su slušalice, TV, pametni sat i nešto četvrto, pa ćete imati objedinjenu kontrolu sa jednog uređaja.

Kamere

Smatramo da je zadnja kamera na tabletu nešto što ne preporučujemo da koristite, jer je korišćenje tableta u te svrhe problematično iz više razloga – ergonomije, gabarita, šanse da vam uređaj ispadne ili što prosto izgledate glupo dok to radite. Ovde je u pitanju 13 MP f/1.8 kamera koja ima solidne performanse i snima 4K video u 30 fps.

Prednja kamera je mnogo bitnija

Prednja kamera je daleko bitnija, kako za video pozive, tako i za konferencije. Voleli bismo da je ona malo bolja od 8 MP f/2.0 sa 1080p video snimcima, ali šta je – tu je. Kada ste unutra, gde ćete najčešće i biti sa tabletom, slika je zrnasta usled nedostatka dnevnog svetla, pa kvalitetom nismo previše oduševljeni. Kontrastni kadrovi mogu biti problematični, pa treba dodatno da obratite pažnju gde vam je izvor svetla, jer se može desiti da vam lice bude previše tamno usled nemogućnosti kamere da kompenzuje balans kadra.

Novi talas

Kao vesnik novog talasa uređaja, MatePad 11 ispunjava sve ono što se očekuje od jednog premijum tableta u 2021. godini: veliki ekran, dobar hardver, dostupnost dodataka, veliki broj prečica i dodatnih mogućnosti, u jednom lepo dizajniranom uređaju.

Ono što fali su Google servisi, i tu nema mnogo okolišanja. AppGallery je odličan, ali reklame bi morale da se izgube, ukoliko Huawei želi bilo kakvu šansu da zadobije poverenje novih korisnika. Harmony OS konačno deluje kao ozbiljan i zreo ekosistem koji koristi sve prednosti Android osnove, i onda dodaje malo svoje magije tamo gde je potrebno.

Vidi opis TABLETI SU PONOVO U MODI: Testirali smo za vas Huawei MatePad 11 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 1 / 32 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 2 / 32 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 3 / 32 AD Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 4 / 32 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 5 / 32 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 6 / 32 AD Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 7 / 32 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 8 / 32 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 9 / 32 AD Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 10 / 32 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 11 / 32 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 12 / 32 AD Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 13 / 32 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 14 / 32 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 15 / 32 AD Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 16 / 32 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 17 / 32 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 18 / 32 AD Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 19 / 32 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 20 / 32 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 21 / 32 AD Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 22 / 32 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 23 / 32 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 24 / 32 AD Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 25 / 32 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 26 / 32 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 27 / 32 AD Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 28 / 32 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 29 / 32 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 30 / 32 AD Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 31 / 32 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 32 32 / 32

MatePad 11 je savršen uređaj za korisnike koji imaju Huawei telefon, slušalice, laptop i još poneki uređaj iz njihovog ekosistema, jer na taj način ostvaruje sinergetski efekat. Bez njih ćete teško moći da iskusite sve prednosti koje se Huawei trudio da implementira, a ima ih zaista mnogo. Otprilike kao sa iPad ili bilo kojim drugim Apple uređajem koji uparujete sa Android ekosistemom – to radi, ali ste i dalje ograničeni na osnovne funkcionalnosti.

Klackalica

Veliki kvalitetni ekran, odlična hardverska osnova, dobra autonomija baterije, jaki zvučnici i microSD kartica su prednosti koje će svako znati da ceni. Sa druge strane, ograničenje na AppGallery i dodatne funkcionalnosti koje rade samo sa Huawei uređajima su nešto što će odvratiti veliki broj korisnika, posebno za uređaj sa cenom, koja se opasno približava cifri od 500 evra. Tu ih čeka Xiaomi Pad 5 sa sličnim performansama i znatno nižom cenom i novi iPad (doduše sa 64 GB memorije) za 53.000 dinara i ekosistemima na koje je većina korisnika već dovoljno navikla.