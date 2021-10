Jedna od najbitnijih stavki svih konzola je količina interne memorije koja određuje koliko igara možete igrati u datom trenutku. Kad ponestane prostora, memorija se može proširiti, međutim, da li je to isplativo?

Izvor: SmartLife / Microsoft / Xbox

Microsoft Xbox Series X konzole standardno dolaze sa 1 TB skladišnog prostora, dok slabija verzija bez optičkog drajva dolazi sa 512 GB prostora. Da bi olakšao korisnicima proširenje memorije, Microsoft je omogućio ubacivanje specijalnih kartica za proširenje koje su suštinski M.2 SSD-ovi spakovani u specifično kućište.

Proširenje ponude (zarade)

Od samog starta Microsoft je u prodavnicama nudio kartice za proširenje od 1 TB, po ceni od 220 dolara, da bi nedavno bile dodate još dve kartice: od 512 GB i 2 TB. Dok će verzija od 512 GB koštati 140 dolara, kad se bude pojavila u novembru, varijanta od 2 TB, koja stiže početkom decembra će koštati 400 dolara, što je skuplje od cele nove Xbox Series S konzole čija cena iznosi 300 dolara.

Da stvar bude gora, Xbox Series S je verzija bez optičkog drajva, što znači da se igre instaliraju u celosti na interni SSD od 512 GB, pa je njima proširenje memorije preko potrebno. Ako konzola sa 512 GB prostora košta 300 dolara, a SSD kartica od 2 TB košta 400 dolara, Microsoft i Seagate kao ekskluzivni partner planiraju opasno da omase brke na korisnicima kojima fali prostora.

Dobre igre su velike

Dodajte tome da igre kao što su Gears of War 5 zauzimaju oko 60 GB, GTA V od 60 do 95 GB, Dirt 5 oko 80 GB, a Elder Scrolls Online i do 130 GB, jasno vam je da ukoliko volite najbolje igre, sa Xbox Series S ne računajte na više od 5 igara na konzoli. Bar ne bez kartice za proširenje.

PlayStation 5 ima keca u rukavu

Ako ste mislili da su korisnici PlayStation 5 konzole u prednosti, stvar je komplikovana. Naime, PlayStation 5 dolazi sa 825 GB prostora, ali i jednom velikom prednošću - M.2 slotom za proširenje prostora. Iako ovo sad ne deluje kao mnogo povoljnija varijanta, na duže staze se očekuje dodatni pad cena, što znači da će Sony konzole biti u prednosti, posebno ukoliko Microsoft i Seagate ne planiraju da spuštaju cene u skorije vreme. Realno, s obzirom na monopolistički položaj, i nemaju mnogo razloga da to urade.

Eksterni SSD za Xbox Izvor: YouTube / 9to5Toys

Ako vas vaš svrbi 400 dolara

U svakom slučaju, ukoliko imate Xbox konzolu novije generacije, a prostora je sve manje, evo idealnog načina da potrošite višak novca sa kojim ne znate šta biste radili.