Evolucija Internet saobraćaja suštinski je promenila rad provajdera u lancu povezivanja korisnika na globalnu mrežu, a pandemija je omogućila da svi potencijalni problemi postanu još izraženiji.

Izvor: SmartLife / NASA

U odnosu na pre 25 godina, Internet kakvim ga danas znamo se umnogome promenio. Profili korisnika su se promenili, broj je porastao, a sve traženiji je video saobraćaj visokog kvaliteta. Društvene mreže su doživele veliku ekspanziju i postale medijum za serviranje video sadržaja, akumulirajući na taj način veliki deo saobraćaja.

Dodajte tome i napredak pametnih telefona koji su stalno uz nas i preko kojih konzumiramo najveći deo pomenutog saobraćaja i jasno vam je da su promene od doba dial-up interneta do danas više revolucione nego evolucione.

Mapa Interneta

Izvor: SmartLife / Wikipedia

Centralizacija

Prema nedavnim istraživanjima ustanovljeno je da je pet kompanija zaslužno za 80% internet saobraćaja na svetu. Prednjače video servisi kao što su YouTube i Netflix, ali ih u stopu slede Facebook, Instagram kao i online video igre. Ključna stvar je video saobraćaj koji je zajednički imenilac za sve pomenute servise.

Ova promena internet saobraćaja nije se desila preko noći, ali skok kvaliteta video materijala se brzo menja, što pravi dodatni pritisak na telekomunikacione operatere i internet provajdere, čija infrastruktura mora u stopu da prati globalne promene.

Podela troškova ili neutralnost Interneta?

Početkom oktobra korejski provajder SK Broadband tužio je Netflix zbog drastičnog skoka internet saobraćaja u ovoj zemlji prouzrokovanim premijerom serije Squid Game. SK Broadband u svojoj tužbi navodi da su zbog skoka saobraćaja imali velike troškove na održavanju mreže i da deo tih troškova treba da snosi onaj koji je za njih odgovoran, u ovom slučaju – Netflix. Međutim, ovo je u suprotnosti sa osnovnim postulatom net neutralnosti koji kaže da sav internet saobraćaj treba da se tretira jednako.

Na drugoj strani sveta, jedan od najvećih britanskih provajdera British Telekom izjavio je da se ova kompanija bori sa porastom saobraćaja, posebno zbog činjenice da je Amazon Prime Video otkupio prava na prenos utakmica Premier lige. Dodajte tome pandemiju, Netflix premijere i ažuriranja popularnih online igara i jasno je da su internet provajderi na ivici svojih mogućnosti, kao i da ne deluje da će se stvari promeniti u budućnosti.

Vidi opis BORBA ZA INTERNET NEUTRALNOST: Kako su pandemija i navike korisnika promenile globalnu mrežu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: SmartLife / Netflix Br. slika: 18 18 / 18 AD

Kako bi se stvari donekle neutralisale kompanije kao Netflix, Amazon, Facebook i druge u nekim zemljama plaćaju provajderima naknadu kako bi osigurali veće brzine za strimovanje sadržaja ili obezbeđuju svoje servere kako bi se smanjila razdaljina prenosa podataka i troškovi operatera bili manji.

Šta se dešava kod nas?

I dok se problemi oko neutralnosti interneta i neravnopravne raspodele saobraćaja rešavaju, mi smo stupili u kontakt sa dva najveća internet provajdera u Srbiji i pitali ih da nam objasne na koji način se oni bore sa sve većim rastom Internet saobraćaja.

SBB: Unapređenje mreže i velika ulaganja u infrastrukturu

CTO kompanije SBB, Tomislav Petrović rekao je da je "SBB kompanija koja je 2003. godine prva uvela širokopojasni internet u Srbiju i prva omogućila velike internet brzine, što znači da SBB ima bogato iskustvo u pružanju ove vrste usluga vrhunskog kvaliteta."

“Iz godine u godinu beležimo stalni porast internet potrošnje, a prošle godine tokom vanrednog stanja i pandemije virusa Covid-19 zabeležili smo rekordno povećanja korišćenja svih SBB servisa, a samo internet saobraćaj i gledanje televizije u realnom vremenu povećani su za 50%.”

“Jedini način da održimo kvalitet usluga na visokom nivou jesu blagovremeno planiranje i pravovremena akcija, a SBB već godinama značajno ulaže u podizanje kapaciteta zahvaljujući čemu smo spremno dočekali izazove iz prethodne godine. Kada govorimo o kapacitetima i kvalitetu mreže neophodno je strogo voditi računa o svim segmentima mreže, kako o pristupnom delu mreže tako i o tzv. kičmi mreže. Kako je za kvalitet usluge pored dovoljnog kapaciteta neophodno i minimalno kašnjenje, SBB strogo vodi računa o izboru upstream i peering partnera. S obzirom na to da veliki procenat internet saobraćaja završava na platformama kompanija Google, Facebook, Netflix, Akamai i drugih, veoma je značajano da najtraženiji sadržaji budu što bliže našim korisnicima i upravo zato sa navedenim kompanijama imamo direktne linkove.”

“Svi naši planovi u fokusu imaju vrhunski kvalitet servisa i zadovoljstvo korisnika tako da ćemo i ubuduće biti spremni da odgovorimo na sve veće izazove. Ponosni smo na to je SBB nosilac prestižnog Best Buy sertifikata za najboljeg internet provajdera prema izboru milenijalaca u Srbiji i to je samo jedna od potvrda našeg rada. U okviru United Grupe, već gradimo 10 Giga mreže, najbržu optičku mrežu u Evropi, a sa ulaganjima nastavljamo i u Srbiji.”

Internet na računaru

Izvor: SmartLife / Pexels / picjumbo.com

Telekom Srbija: Eksponencijalni rast i direktna razmena saobraćaja sa velikim kompanijama

Predstavnici kompanije Telekom Srbija rekli su nam da je "rast internet saobraćaja prisutan u našoj mreži od početka pružanja broadband servisa sa trendom koji ima eksponencijalni karakter."

“Uobičajeno je bilo godinama unazad da ukupan internet protok iz godine u godinu raste za oko 50%, ali se na početku pandemije prošle godine dogodio drastičan skok od 52% u toku samo prve nedelje vanrednog stanja, usled povećanog korišćenja internet servisa od kuće, i zadržao se na visokom nivou do danas.”

“Kada se posmatraju pojedinačne aplikacije, primetan je porast upotrebe chat platformi, kod nas dominantno Viber-a, kao i platformi za video sadržaje i online igre. Primera radi, od početka pandemije korišćenje Netflix-a se udvostručilo, a Tik Tok servisa utrostručilo u odnosu na period pre toga, i te vrednosti su približno iste i sada.”

“U Telekomu Srbija je posebna pažnja posvećena planiranju i dimenzionisanju linkova za internet saobraćaj, što se pokazalo od izuzetnog značaja tokom vanrednog stanja. Većina linkova ima takav kapacitet da u tzv. „vršnom“ režimu rada ne prelazi 50-70% popunjenosti, i blagovremeno se predviđaju proširenja kako nigde u mreži ne bi bilo tzv. „uskih grla“. Međutim, sam kapacitet više nije dovoljan uslov za izlaženje u susret svim potrebama savremenih internet korisnika. On-line gaming i streaming servisi su u prvi plan izbacili kašnjenje ka željenim destinacijama kao presudni parametar za izbor internet provajdera. To znači da je, osim velikog kapaciteta linkova, i izbor peering ili upstream partnera od velikog značaja. Drugim rečima, poželjno je direktno povezivanje linkovima velikih kapaciteta sa mrežama najvećih content provajdera kako bi njihovi servisi bili lakše i brže dostupni. Iz tog razloga Telekom Srbija ima direktnu razmenu internet saobraćaja sa kompanijama kao što su Google, Facebook, Netflix, Microsoft, Amazon, Apple…”

“Još jedan način za smanjenje kašnjenja ka željenim servisima, koji je takođe primenjen u mreži Telekoma Srbija, je caching tj. pravljenje kopije sadržaja kojima korisnici najčešće pristupaju u sopstvenoj mreži. Distribucija sadržaja na caching servere i upućivanje korisnika na njih je pod direktnom kontrolom content provajdera. Na taj način servis postaje skoro trenutno dostupan našim korisnicima.”

Kako radi Internet Izvor: YouTube / Lesics

Šta nas čeka u budućnosti

Pravo se osveženje čudi da domaći operateri poseduju mehanizme i strategije za rešavanje problema koji se dešavaju na globalnom nivou. Sa druge strane, Internet kakvim ga danas znamo možda će biti potpuno drugačiji za nekoliko godina, i biće potrebne nove strategije, novi planovi i nove promene da bi provajderi ostali u korak sa vremenom. Da li je možda vreme za revidiranje postulata globalne mreže? Da li se Internet toliko promenio u poslednjih 25 godina? Da li su se navike korisnika promenile?

Odgovori na sva ova pitanja nikad ne mogu biti da ili ne, i upravo u toj sivoj zoni leži problem sa kojim se sada susrećemo. Ono što je sasvim sigurno je da će neke promene morati da se dese, bilo u samoj osnovi interneta, bilo u dogovoru velikih kompanija sa provajderima, jer ovako stanje definitivno nije održivo na duge staze.