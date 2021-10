Nakon greške u protokolu Compound platforme, određeni broj korisnika je greškom dobio oko 90 miliona dolara na svoje račune.

Compound je decentralizovana finansijska platforma koja omogućava kopanje tokena i nagrađuje investitore u određenom protestu. Osnova Compound poslovanja je pozajmljivanje kriptovaluta, koje omogućava investitorima i onima koji pozajmljuju novac da svoje transakcije obavljaju bez posredstva banaka. S obzirom na manjak regulacija u ovoj sferi, ove platforme su uvek sa sobom nosile određenu dozu rizika, jer u slučaju da se desi nešto nepredviđeno, praktično ne biste imali kome da se žalite. E, pa desilo se.

Greška je nastala krajem septembra u protokolu same mreže, kada je na račune pojedinih korisnika leglo 89 miliona dolara. Bag u sistemu je poslao tokene na pogrešne adrese, a kako je 89 miliona dolara ozbiljno velika suma novca i iznosi 5% njihovog tržišnog kapitala, kompanija je objavila na Twitter mreži da hoće svoj novac nazad. Jedan korisnik je pokazao svoj račun i rekao da mu je odjednom “leglo” čak 20 miliona dolara u COMP tokenima.

CEO Compound-a, Robert Lešner obavestio je javnost šta se dogodilo i poslao račun na koji novac treba da bude vraćen nazad, uz napomenu da oni koji dobrovoljno vrate novac mogu da zadrže 10%. Nažalost, u istom tvitu Lešner je zapretio da ukoliko to ne urade, da će taj novac biti prijavljen poreskoj službi, kao i da će podaci korisnika koji ne vrate novac biti javno objavljeni.

Možda se Lešner nadao da će neke korisnike dirnuti, a druge zaplašiti, ali nije kao da su u pitanju hakeri koji vraćaju ukradeni novac, već ljudi koji su ga greškom dobili.

If you received a large, incorrect amount of COMP from the Compound protocol error: Please return it to the Compound Timelock (0x6d903f6003cca6255D85CcA4D3B5E5146dC33925). Keep 10% as a white-hat. Otherwise, it's being reported as income to the IRS, and most of you are doxxed.

Očekivano, ovakve pretnje, posebno javne nikada ne nailaze na dobar odziv, pa je Lešner nekoliko dana bio predmet ismevanja na Twitter mreži, posebno zbog “doxxing-a”, odnosno objavljivanja poverljivih podataka o korisnicima, što je u kripto svetu neoprostiva kategorija. Lešner se kasnije kao izvinio za svoj nastup, pravdajući se da je bio tvrdoglav i samo želeo da se novac vrati u ruke pravih vlasnika.

I'm trying to do anything I can to help the community get some of its COMP back, and this was a bone-headed tweet / approach. That's on me.



Luckily, the community is much bigger, and smarter, than just me.



I appreciate your ridicule and support.