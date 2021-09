Samsung Galaxy A52 je jedan od top telefona srednje klase, ali Galaxy A52s 5G je bolji!

Izvor: SmartLife / Samsung

Kompanija Samsung napravila je odlična poboljšanja u svojoj Galaxy A klasi i srela se sa zahtevima korisnika, posebno u domenu kamere, ekrana i dizajna.

Samsung Galaxy A52 je jedan od najboljih telefona svoje klase, pa iako je kod nas stigao bez 5G podrške sad se situacija popravlja značajno, jer nam je došao i Galaxy A52s 5G.

Galaxy A52s 5G je značajno bolji telefon, koji ima nižu cenu.

Ovim je krug zatvoren, jer sve što je bilo kul i dobro na Galaxy A52 modelu je sad modernije i bolje, a ispravljeni su bitni nedostaci - čipset je moćniji, a punjenje je brže gotovo 70%!

Zbog ogromne konkurencije Samsung je bio primoran da unapredi svoj trenutno najpopularniji telefon - Galaxy A52 i Galaxy A52 5G - pa ga je poboljšao i ponudio po posebnoj ceni. Samsung Galaxy A52s 5G već je u Srbiji i može da se kupi u verziji sa 6 GB RAM / 128 GB memorije ili 8 GB RAM / 256 GB memorije, a cene su 44.999 RSD, odnosno 52.999 RSD. U evrima to je na dan 15. septembra oko 400 i 473 evra.

Qualcomm Snapdragon 750G čipset zamenjen je najnovijim Snapdragon 778G čipsetom, koji je značajno unapređenje zbog arhitekture od 6 nanometara i Kryo 670 jezgara baziranih na Cortex-A78. Takođe, Adreno 642L GPU i X53 5G modem sa do 3,3 Gbps brzinom preuzimanja su još jedan veliki korak unapred za sve korisnike - sad samo da dočekamo tu čuvenu 5G mrežu kod nas, a stići će nam uskoro…

Drugo poboljšanje je brzina punjenja od 25 vati. Zanimljivo je to da je i Galaxy A52 dolazio sa tom brzinom punjenja, ali se u kutiji dobijao punjač od samo 15 vati. Ne i sa Galaxy A52s 5G modelom, koji i podržava i ima punjač od 25 vati. Matematički, to je više od 67% brže punjenje, a to je zaista nešto, zar ne?!

U Srbiji su trenutno dostupni samo beli i crni model, a u ponudi bi mogli da se nađu i modeli u tzv. mint boji i boji lavande.

Vidi opis TRAŽITE POVOLJAN TELEFON SREDNJE KLASE? Samsung Galaxy A52s 5G je verovatno dobar izbor Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Uroš Arsić Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: SmartLife / Uroš Arsić Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: SmartLife / Uroš Arsić Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: SmartLife / Uroš Arsić Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: SmartLife / Uroš Arsić Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: SmartLife / Uroš Arsić Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: SmartLife / Uroš Arsić Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: SmartLife / Uroš Arsić Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: SmartLife / Uroš Arsić Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: SmartLife / Uroš Arsić Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: SmartLife / Uroš Arsić Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: SmartLife / Uroš Arsić Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: SmartLife / Uroš Arsić Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: SmartLife / Uroš Arsić Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: SmartLife / Uroš Arsić Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: SmartLife / Uroš Arsić Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: SmartLife / Uroš Arsić Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: SmartLife / Uroš Arsić Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: SmartLife / Uroš Arsić Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: SmartLife / Uroš Arsić Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: SmartLife / Uroš Arsić Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: SmartLife / Uroš Arsić Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: SmartLife / Uroš Arsić Br. slika: 23 23 / 23

Samsung Srbija potrudio se da domaćim korisnicima ponudi verovatno najbolju cenu u Evropi, pošto u Nemačkoj telefon košta 449 evra, a u Velikoj Britaniji 410 funti za 6 GB / 128 GB izdanje.

Pročitajte sve detalje o Galaxy A52 telefonu u našim ranijim vestima, jer su ostale specifikacije preslikane, a pogledajte i našu Mariju, koja je snimila nekoliko video saveta koristeći upravo Samsung Galaxy A52 i Galaxy A72 telefon.

Ako ste planirali da kupite Galaxy A52 - NEMOJTE! Uzmite Galaxy A52s 5G umesto njega!

Pogledajte 02:10 Samsung Galaxy A serija Social Media Day VIDEO Samsung Galaxy A serija Social Media Day VIDEO Izvor: Smartlife Izvor: Smartlife