Kompanija Apple ponovo sredinom septembra pravi svoj naveći godišnji događaj, koji ceo svet s nestrpljenjem očekuje…

Izvor: SmartLife / Apple

Nakon što je zbog pandemije virusa korona tokom 2020. godine pomerio događaj za više od mesec dana, Apple će nove proizvode opet najaviti u septembru.

Apple će 14. septembra u 19:00 po našem vremenu najaviti najmanje tri iPhone 13 telefona.

Uz novi 5G iPhone, koji će za hitne situacije podržavati možda i neki tip satelitske komunikacije, Apple bi trebalo da predstavi i Apple Watch 7, Apple AirPods 3, novotarije vezane za Mac računare, ali možda i novi iPad tablet mini ili klasičnog oblika.

Kompanija Apple omogućava svim korisnicima da preko sajta prate premijeru, kao i preko YouTube stranice i to na svim podržanim veb pregledačima i u okviru Apple TV usluge.

Naravno, SmartLife će biti tu za vas da vam prenese sve što se bude dešavalo u live blog formi, kao i svake godine do sada, kao i da vam prenese svoje impresije o čitavom događaju. Što se našeg naslova tiče - možete da se ne složite s njim, ali isto tako morate da priznate i to da će zaista biti tako. IT svet, tehno mediji, pa čak i mainstream mediji će svi prenositi premijeru novih iPhone 13 telefona, a svetske agencije će pod oznakom hitno preneti detalje s premijere.

Jer, svi prate Apple premijere - hteli oni to da priznaju ili ne ;)

Pa, jedva čekamo da još jednom budemo deo ovog spektakla!

Šta vi očekujete od iPhone 13 telefona?