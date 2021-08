Galaxy ekosistem je zaokružen novim Bluetooth slušalicama.

Izvor: SmartLife / Samsung

Kompanija Samsung predstavila je nekoliko novih uređaja na svom drugom godišnjem Unpacked događaju održanom (nažalost) onlajn.

Samsung je predstavio dva nova telefona i sat, ali i nove Galaxy Buds2 bežične slušalice, koje služe za razgovor, slušanje muzike i snimanje zvuka

Nove bežične slušalice su najlakše do sada u Galaxy Buds2 ponudi i imaju aktivno i hibridno ukidanje pozadinske buke pomoću tri mikrofona.

Promenjen je i dizajn, pa će bela boja dominirati i biti “presečena“ nekom drugom s unutrašnje strane u samoj kutiji-kolevci za punjenje i nošenje, dok će same slušalice biti kompletno bele, crne, zelene (boja masline) i ljubičaste (boja lavande).

Slušalice imaju dvosmerni dinamički zvuk, podeljen za visoke tonove i basove, što bi trebalo da omogući jasne visoke tonove i pojačaju bas bez distorzije. The Verge je već testirao, kao i mnogi drugi svetski IT mediji i lepo su u opisu stavili zaključak - zašto kupiti skuplje Pro slušalice, kad su klasične i standardne sluške ovako dobre?

Svaka slušalica teška je samo pet grama, a kutijica za nošenje svega 41 gram. Bez obzira na to što su vrlo lagane slušalice imaju autonomiju od pet sati slušanja muzike sa ANC opcijom i do sedam i po bez nje uz 20 do 29 sati trajanja sa punjenjem iz kutije (kapacitet baterije slušalica je 61 mAh i 472 mAh, što ih stavlja u liniju sa Galaxy Buds Pro slušalicama).

Prema objavi Samsung kompanije ANC tj. aktivno potiskivanje buke blokira do 98% šuštanja i neprijatnih zvukova iz okruženja, a ugrađen je i Ambient Mode koji propušta glas i zvukove iz okruženja kad korisnik tako odluči. Slušalice dolaze sa veštačkom inteligencijom zasnovanom na mašinskom učenju koje omogućava da se slušalice prilagode zvukovima u okruženju korisnika koji se najčešće čuju oko njega, kako bi ih sledeći put softver i hardver izolovali bolje - zvuk automobila, metroa, voza, truba i sirena, hitnih službi, gradske vreve i slično.

Galaxy Buds2 slušalice su prve u Samsung ponudi koje imaju Voice pickup unit (VPU) za izdvajanje glasa i pojačavanje zvuka isključivo razgovora, kako bi kvalitet poziva bio najviši u svakom trenutku i na svakom mestu. Prvi put Samsung slušalice dobijaju i Galaxy Wearable za PC aplikaciju, koja će omogućiti da korisnici imaju isti kvalitet tj. doživljaj slušanja, kao na Samsung satu, telefonu ili tabletu.

Slušalice imaju i Auto Switch opciju za automatsko prebacivanje između aktivnog Samsung uređaja, a podržani su Galaxy telefoni, satovi, tableti, računari i Chromebook uređaji. Pre nego što korisnik počne aktivno da ih nosi opcija Galaxy Wearable fit test će odlučiti koja od navlaka je najbolja za uši korisnika i predložiti mu kako da podesiti pričvrsti slušalice u ušima.

Nove slušalice se, kao i Pro i Live slušalice Buds ekosistema mogu koristiti za uparivanje sa Samsung telefonom ili tabletom za snimanje zvuka u stereo tehnologiji i boljeg kvaliteta. Buds2 podržavaju, naravno, upravljanje dodirom, pune se preko kolevke, koja se puni pomoću USB Type-C kabla ili bežično i moguće ih je povezati na Android 7.0 ili noviji sa uređajem koji ima 1,5 GB RAM ili više.

Kompanija Samsung prvi put će ponuditi i nov dizajn kućišta za slušalice, koji će imati motive The Simpsons, Star Wars i drugih popularnih filmskih i zabavnih franšiza, ali za sada nemamo informaciju da li će se te kolevke prodavati i kod nas.

Cena Samsung Galaxy Buds2 slušalica je oko 153 evra.