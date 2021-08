Preko 600 miliona dolara ukradeno je pre neki dan kada su hakeri iskoristili propust Poly Network, platforme koja povezuje različite blokčejn mreže tako da mogu da rade zajedno.

U tvitu se navodi da će policijske snage biti angažovane i da će oni biti progonjeni dok ne vrate sve što su ukrali. Takođe se navodi da nije pametno da nastave sa bilo kakvim daljim transakcijama, kao i da je ukradeni novac u stvari vlasništvo korisnika širom sveta, običnih ljudi.

Ukoliko i dalje ne znate šta je i kako funkcioniše blokčejn mreža, to možete pročitati ovde, a da biste bolje razumeli šta se zaista desilo moramo razjasniti neke pojmove koji se ovde pominju. Poly Network je decentralizovana finansijska platforma (DeFi). Sa druge strane termin DeFi (Decentralizovane Finansije) se koristi za finansije koje se oslanjaju na blokčejn u želji da izbace posrednike u transakcijama kao što su brokeri i menjačnice.

Ono što se desilo jutros je jako interesantno. Hakeri su počeli da vraćaju deo ukradenih sredstava nakon što su poslali poruku Poly Network predstavniku na Twitter mreži da su “spremni da vrate” sredstva. DeFi platforma je uzvratila poslavši im tri adrese na koje treba da prebace kriptovalute.

Do podne danas vraćeno je nešto više od 4,8 miliona dolara, što je pokazatelj da iako ukradete kriptovalute, njihovo pranje i prebacivanje u novac je jako teško, pre svega zbog transparentnosti blokčejn mreže i mogućnosti da se u svakom trenutku zna gde se kriptovalute nalaze.

NAJNOVIJE: U toku dana vraćena je skoro polovina ukradenih sredstava - oko 258 miliona dolara.

U ovom slučaju hakeri su shvatili da je najbezbednija opcija da jednostavno vrate ono što su ukrali umesto da rizikuju hapšenje. Nakon kraće, hakeri su počeli da šalju kriptovalute na različite adrese (novčanike) na koje je prebačeno preko 610 miliona dolara u kriptovalutama.

Ovo govori da je ovaj napad planiran i osmišljavan već neko vreme, ali i da su istraživači jedne bezbednosne kompanije već uspeli da uđu u trag mali adrese, IP adrese i identifikacione adrese uređaja koje su koristili hakeri.

Nakon napada Poly Network je kontaktirala kripto-menjačnice da stave određene tokene na crnu listu, kako bi sprečili hakere da ih dalje distribuiraju, što je rezultovalo u zamrzavanju preko 33 miliona dolara u Tether kriptovaluti. Sa druge strane tamo gde kriptovalute nisu dobro regulisane dešava se i da policija uništi zaplenjenu opremu za rudarenje - parnim valjkom.

Žangpeng Žao, CEO jedne od najvećih kripto-menjačnica na svetu, Binance objavio je da zna da se odigrao napad i da je u toku koordinisana akcija sa svim bezbednosnim partnerima u cilju proaktivne pomoći, ali da niko ne može da garantuje uspeh u ovom trenutku.

We are aware of the https://t.co/IgGJ0598Q0 exploit that occurred today. While no one controls BSC (or ETH), we are coordinating with all our security partners to proactively help. There are no guarantees. We will do as much as we can. Stay #SAFU. https://t.co/TG0dKPapQT