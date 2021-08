Samsung predstavlja dva nova modela sa savitljivim ekranom, koji su bolji i jeftiniji od prethodnika.

Kompanija Samsung definitivno je preskočila Note na ovom Unpacked događaju, ali je S Pen našao podršku prvi put na Galaxy Fold uređaju.

Predstavljeni su Samsung Galaxy Z Fold3 i Samsung Galaxy Z Flip3 telefoni sa savitljivim ekranom, koji su značajno bolji od prethodnika, prvi put donose IPX8 vodootpornost i imaju značajno niže cene od modela prethodne generacije.

Samsung je poboljšao i izmenio dizajn oba uređaja, ojačao i spoljašnji i unutrašnji ekran, kao i šarke, a oba telefona ispravljaju ono što smo zamerali prethodnicima.

Samsung Galaxy Z Fold3 je prvi Samsung telefon sa selfi kamerom i ispod ekrana, sa podrškom za S Pen u dve varijante i sa osvežavanjem ekrana od 120 Hz i spolja i unutra.

Telefoni dolaze u nekoliko boja, sadrže sve najnovije tehnologije, uključujući 5G i sve druge tipove bežične veze, a korisnicima će na raspolaganju biti i kompletan ekosistem nove dodatne opreme, koja ne samo da ojačava ove telefone spolja, nego i olakšava njihovo nošenje.

Samsung Galaxy Z Fold3

Treća generacija najmoćnijeg Samsung telefona sa savitljivim ekranom donosi prvi put IPX8 zaštitu, S Pen podršku, selfi kameru ispod glavnog, unutrašnjeg ekrana i očekivana poboljšanja u domenu izdržljivosti, performansi i novih dodatnih opcija.

Ono što je malo ko očekivao jeste značajan pad cene za oko 500 evra u odnosu na generaciju broj dva s jeseni prošle godine - a to je uvek dobra vest, zar ne?!

Samsung Galaxy Z Fold3 sada ima 7,6 inča Dynamic AMOLED 2X ekran sa brzinom osvežavanja sadržaja od 120 herca. Senzor kamere ispod ovog ekrana je samo četiri megapiksela, ali je piksel veoma veliki, oko dva mikrona, što bi trebalo da omogući nesmetano funkcionisanje pri svim uslovima osvetljenja, ali i što se kvaliteta slike i prenosa videa tiče. Ova kamera, čija je apertura f/1,8 namenjena je prevashodno video pozivima i manje selfi upotrebi. Za to je predviđena kamera spolja, klasično pozicionirana f/2,2 kamera rezolucije 10 megapiksela.

Kad smo već kod spoljašnjeg ekrana valja istaći da je narastao do 6,2 inča, zaštićen je najnovijim Victus staklom kompanije Gorilla Glass i njegova brzina osvežavanja je, takođe 120 Hz.

Samsung se ovog puta odlučio za Snapdragon 888 čipset sa 5G podrškom, izrađen u pet nanometara i sa još 12 GB RAM, 128 ili 256 GB memorije. Ono što pomalo razočarava u smislu nadogradnje jeste činjenica da je kamera potpuno identična Samsung Galaxy Z Fold2 modelu, pa ćemo vas uputiti na link do tog modela, da se ovde ne bismo ponavljali (ili pogledajte našu galeriju specifikacija gde je sve objašnjeno detaljno). S druge strane, kamera mnogo manje štrči i kompletna pozadina telefona izrađena je od istog stakla, kao i prednji deo telefona - Gorilla Glass Victus.

Unutrašnji ekran je posebno zaštićen, jer sada mora da izdrži i rad sa olovkom, ali polje na kojem je Samsung najviše napredovao je izrada same šarke i kućišta telefona. Kompanija je prvi put kompletan i sve delove za ram izradila od nove vrste aluminijuma - Armor Aluminum - prvi put upotrebljenim na mobilnom telefonu. Usput je kompanija uspela da za koji milimetar sa svake strane Galaxy Z Fold3 učini kompaktnijim i par grama lakšim.

Manje dimenzije i težina mogu da se pripišu i 100 mAh manjem kapacitetu baterije, koja sad iznosi 4.400 mAh i puni se brzinom do 25 vati. Sa telefon se ne dobija punjač, ali Samsung Srbija poklanja jedan u pretprodaji do 26. avgusta. Bežično punjenje je brzinom do 11 vati, a podržano je i punjenje drugih uređaja preko leđa Samsung Galaxy Z Fold3-a.

Samsung Galaxy Z Fold3 uskače na mesto Galaxy Note generacije s podrškom za S Pen i to S Pen Pro olovke i nove, S Pen Fold olovke, koja može da se nosi u posebno dizajniranom kućištu, koje se kupuje odvojeno i tek za par milimetara proširuje širinu telefona. Samsung One UI na Galaxy Z Fold3 telefonu je prerađen za ovu vrstu ekrana i za rad sa S Pen dodatkom, a savitljiv ekran se može koristiti u nekoliko režima za različite zadatke bez potrebe za držanjem. Telefon se postavi u neki od predefinisanih položaja, koje šarka već podrazumeva i korisniku su obe ruke slobodne za multitasking - istovremeno praćenje konferencija i zapisivanje ili video pozive i rad na dokumentima (to su samo dva primera od mnogih, naravno).

SAMSUNG GALAXY Z FOLD3 SPECIFIKACIJE:

Samsung Galaxy Z Flip3

Praktično druga, ali je zovemo trećom generacijom Galaxy Z Flip telefona donosi ono najvažnije - veći spoljašnji ekran, koji je upravo to - sposoban ekran i više boja za svačiji ukus. Telefon ima veliki broj pažljivo skrojene i vrlo praktične dodatne opreme, koja olakšava i čuvanje i svakodnevnu upotrebu i nošenje ovog telefona.

I ovaj telefon ima unapređenje po pitanju IPX8 zaštite - možete ga poprskati vodom ili ispustiti u slatku vodu, a da Galaxy Z Flip3 to preživi. Ipak, ne savetuje se korišćenje pored vode ili bazena. Takođe, treba voditi računa da Flip3, kao i u slučaju Fold3 telefona NIJE otporan na prašinu i pesak, recimo, pa ga ne treba ga izlagati takvim uticajima.

Spoljašnji ekran je čista raskoš u poređenju sa Galaxy Z Flip telefonom od pre godinu i po - 1,9 inča dijagonale, rezolucije 260 x 512 piksela i AMOLED vrste. Ekran ima podršku za prikaz obaveštenja, korišćenje kamere, ali i aplikacija sa telefona, ne samo njihove notifikacije. Unutra je nešto bolji u odnosu na prethodnika 6.7” Dynamic AMOLED ekran Full HD+ rezolucije i osvežavanja sadržaja od 120 herca. Kamere pored spoljašnjeg ekrana sad su vertikalno postavljene, ali su identične kamerama sa Galaxy Z Flip telefona i Flip 5G modela iz 2020. godine.

Unutrašnja kamera, takođe ista kao na prethodnicima, namenjena je video konferencijama i video pozivima, a za selfije je predviđena dvostruka kamera spolja.

Kao i na Galaxy Z Fold3 telefonu unutra se nalazi Qualcomm Snapdragon 888 čipset sa 5G podrškom, 8 GB RAM, 128 ili 256 GB UFS 3.1 memorije, koja je upotrebljena i na Fold3 telefonu. Sličnost se nastavlja korišćenjem Victus stakla spolja, kao i iste vrste aluminijuma za čvršće i kvalitetnije kućište, koje se može kupiti u više boja, nego što je to do sada bio slučaj. Telefon je po dimenzijama kompaktniji, ali je težina ostala nepromenjena - 183 grama.

Nažalost, po pitanju punjenja nema napretka, a nećete dobiti ni punjač uz telefon. Baterija kapaciteta 3.300 mAh se puni brzinom od 15 vati, koja je morala biti brža za telefon od 1.050 evra u 2021. godini. Telefon dolazi sa svim modernim opcijama povezivanja, ali nema microSD slot za proširenje memorije.

SAMSUNG GALAXY Z FLIP3 SPECIFIKACIJE: