Kompanija Nothing predstavlja nam potpuno drugačije Nothing ear (1) bežične Bluetooth Android i iPhone slušalice.

Izvor: SmartLife / Nothing

Britanska kompanija Nothing, koja se “loži“ da je mnogo “kul“ i mimo svih ostalih sličnih kompanija, što i jeste, predstavila je svoj prvi proizvod - bežične slušalice.

Zaista jesu drugačije izgledom, ali funkcijama i čak i cenom ne prave nikakvu drastičnu razliku od onoga što je trenutno u ponudi na tržištu.

Kompanija je na samom svom početku postojanja i za prvi proizvod dobro je izabrala - bežične slušalice su deo izuzetno brzo rastućeg tržišta, pa ovaj potez može da im se isplati.

Slušalice su potpuno providne, zovu se Nothing ear (1) i želja dizajnera i inženjera Nothing kompanije bila je da prikažu preciznost i savršenost unutrašnjih komponenti i uopšte izrade jednog ovakvog proizvoda. Zapravo, slušalice ove kategorije mogu da budu vrlo izazovne za izradu, jer treba uklopiti veliki broj komponenata, a da one zvuče sjajno kad ih stavite u uši.

Slušalice nude aktivno i hibridno potiskivanje buke pomoću tri mikrofona, bežično punjenje, vodootporne su po IPX4 oznaci i nude do 34 sata autonomije zajedno sa kućištem u kojem se nose, a koja je isto providna, kao i same bubice.

Svaka slušalica teška je samo 4,7 grama, a u komoru kapaciteta 0.34 cc smešten je jedan dinamički drajver prečnika 11,6 milimetara. Podržana je Bluetooth v5,2 veza sa AAC i podrškom za SBC kodeke. I jedna i druga slušalica podržavaju i upravljanje dodirom, uključivanje funkcija, pozivanje glasovnog asistenta, kontrolu jačine zvuka i upravljanje pozivima.

Softver slušalica se nadograđuje putem iOS ili Android telefona, a za ukidanje bude dostupna su dva modaliteta - transparentan, kad se čuju glasovi okolo i potpun, kad se sav zvuk oko korisnika ukida i čuje se samo muzika.

Autonomija svake bubice je do četiri sata sa uključenim potiskivanjem buke (ANC) i do šest sati bez toga. Kućište se može napuniti i klasičnom USB Type-C vezom. Slušalice će u regionu Evrope koštati 99 evra i u prodaji će biti tokom avgusta.

Zajedno sa kompanijom Nothing u investiciju za slušalice ušla je Teenage Engineering kompanija, a Nothing ear (1) prodavaće se u talasima, uz liste čekanja i onlajn ponudu.

I dok Nothing ear (1) zaista izgledaju nesvakidašnje i drugačije one istinski ne donose ništa novo, a i početna cena je prilično visoka, jer u klasi do 100 evra mogu da se nađu odlične slušalice već sada koje odavno imaju ime iza sebe.

Kako se vama sviđaju Nothing ear (1)?

Nothing ear (1) Sound of Change VIDEO Izvor: Nothing