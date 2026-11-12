Kina gradi prvi komercijalni sistem na svetu koji kombinuje reaktore treće i četvrte generacije radi direktnog snabdevanja industrije parom.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Radnici su izlili prvi beton za nuklearno ostrvo u elektrani Sjuvej, u kineskoj provinciji Đangsu. Radovi označavaju zvaničan početak izgradnje reaktora Chilong-1, koji će biti deo prvog komercijalnog sistema ove vrste za snabdevanje industrije nuklearnom toplotom.

Projekat bi trebalo da postane prvi komercijalni sistem koji kombinuje dve različite nuklearne tehnologije za direktno snabdevanje petrohemijske industrije parom.

Za razliku od konvencionalnih nuklearnih centrala, koje se grade gotovo u potpunosti radi napajanja elektroenergetske mreže, kompleks Sjuvej funkcionisaće prvenstveno kao industrijski dobavljač pare. Postrojenje će direktno obezbeđivati toplotu obližnjim petrohemijskim rafinerijama, dok će u regionalnu mrežu slati isključivo višak električne energije.

Kada prva faza postane u potpunosti operativna, godišnje će isporučivati 32,5 miliona tona industrijske pare i generisati preko 11,5 milijardi kilovat-sati električne energije. Zamena fosilnih goriva na ovoj lokaciji smanjiće potrošnju standardnog uglja za 7,26 miliona tona godišnje, što će prema zvaničnim procenama sprečiti emisiju gotovo 19,6 miliona tona ugljen-dioksida.

Spoj dve tehnologije u jednom sistemu

Elektrana ove rezultate planira da postigne zahvaljujući hibridnom dizajnu, pošto na jednoj lokaciji kombinuje dva različita tipa nuklearne tehnologije - reaktore sa vodom pod pritiskom Hualong 1 i visokotemperaturni gasom hlađeni reaktor Chilong-1.

Sistem radi u tačno definisanom nizu kako bi proizveo paru preciznih termodinamičkih svojstava. Primarna para iz reaktora treće generacije Hualong 1 prvo pretvara demineralizovanu vodu u zasićenu paru. Reaktor četvrte generacije Chilong-1 potom preuzima tu paru i dodatno je pregreva, stvarajući tri odvojene klase visokotemperaturne pare prilagođene petrohemijskoj preradi.

Da bi bezbedno upravljali ovim radom u tandemu, inženjeri će koristiti jedinstvenu, koordinisanu arhitekturu za kontrolu reaktora, mašina i toplote. To bi trebalo da bude prvi komercijalni sistem na svetu koji će objediniti oba tipa reaktora radi zajedničkog snabdevanja industrije toplotom.

Sam reaktor Chilong-1 zajednički su razvili Kineska nacionalna nuklearna korporacija (CNNC) i Univerzitet Cinghua. Tehnologija se oslanja na principe četvrte generacije sa naglaskom na pasivnoj bezbednosti.

Reaktor je projektovan tako da zadrži bezbednosne funkcije i tokom ozbiljnih kvarova, bez potrebe za spoljnim napajanjem ili aktivnom intervencijom operatera. Prema projektovanim bezbednosnim karakteristikama, čak i pri potpunom gubitku rashladnog sredstva, fizička svojstva jezgra trebalo bi da spreče njegovo topljenje i veliko oslobađanje radioaktivnog materijala.

Pored toga, Chilong-1 koristi modularni dizajn. Pojedinačne jedinice same proizvode relativno umerenu količinu energije, ali inženjeri mogu povezivati više modula u zavisnosti od regionalnih energetskih potreba. Visoke temperature koje reaktor postiže čine ovu tehnologiju pogodnom i za proizvodnju vodonika velikih razmera, kao i za efikasnu proizvodnju električne energije.

Radovi na prvom reaktoru Hualong 1 započeli su još 16. januara, dok prva faza projekta ukupno obuhvata dva reaktora Hualong 1 i jedan Chilong-1.

Kako je tada preneo kineski list Global Times: "Ovo otvara novo poglavlje u ponudi primenjivog i prilagodljivog 'kineskog rešenja' za niskougljeničnu transformaciju energetski intenzivnih industrija širom sveta, dajući snažan podsticaj ostvarivanju globalnih ciljeva za dostizanje vrha emisija i postizanje ugljenične neutralnosti."

Kada bude završen, kompleks bi trebalo da postane dugoročan izvor niskougljenične toplote i električne energije za petrohemijsku industrijsku bazu Ljenjungang.