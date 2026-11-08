12 baterija, poseban elektromotor i 36 kilograma olova na prednjem braniku.

Izvor: YouTube / Plum Quick Motors

Golf kolica obično se vezuju za laganu, opuštajuću vožnju po zelenim travnjacima. Ova vozila su zakonski limitirana na skromnih tridesetak kilometara na čas i verovatno su poslednja stvar na svijetu koju biste povezali sa adrenalinom i brzom vožnjom.

Međutim, ljudska potreba da pomjera granice izrodila je pravu neman na četiri točka - najbrža golf kolica na svetu, zvanično upisana u Ginisovu knjigu rekorda.

Ova modifikovana mašina nosi naziv Bandit, po uzoru na čuveni filmski klasik sa Bertom Rejnoldsom, a 31. oktobra 2014. godine na trkačkoj stazi u Južnoj Karolini razvila je zapanjujućih 191 kilometar na čas. Da stvar bude fascinantnija, taj podvig do danas, punih 12 godina kasnije, niko na svijetu nije uspio da nadmaši.

Iza svega stoji porodična radionica Plum Quick Motors. Karson Stin i njegovi sinovi Riki i Robi decenijama modifikuju električna kolica, a prije ovog rekorda već su držali svjetski vrh sa rezultatom od 166 km/sat.

Kao osnovu za Bandita uzeli su običan fabrički model Club Car DS iz 2008. godine, ali su unutra promijenili gotovo sve.

Ugradili su poseban elektromotor i povezali ga na dvanaest baterija ukupnog napona od 144 volta. Da bi vozač uopšte mogao da se zaustavi pri tolikoj brzini, stavili su disk kočnice na sve točkove i sigurnosne pojaseve, dok su prednji branik otežali sa 36 kilograma olova samo da se kolica ne bi podigla i izgubila kontrolu pri ubrzanju. Sve ostalo ostalo je fabričko - uključujući i set palica za golf koji je sve vrijeme stajao spakovan pozadi.

Uprkos rekordnoj brzini, tvrdi se da Bandit tog 31. oktobra 2014. godine nije pokazao svoj maksimum.

Robi Stin, koji je vozio kolica, rekao je da je iskoristio tek oko 80% snage baterija i da je mašina sigurno mogla da prebaci 200 km/sat. Ipak, tvrdi da je morao da popusti gas jer mu je djelovalo da je vožnja postala suviše opasna.

Porodica je kasnije probala da napravi nova kolica sa zaštitnim kavezom i probije granicu od 240 km/h, ali u tome nisu uspjeli, pa rekord starog Bandita i dalje stoji netaknut.