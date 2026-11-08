Manjak vremena sprečava mnoge Evropljane da treniraju, ali istraživanje na skoro 5.000 ljudi pokazuje da pametni satovi mogu da podstaknu kretanje
Odnos Evropljana prema fizičkoj aktivnosti prolazi kroz primetnu promenu. Želja za boljom formom postoji kod većine ljudi, ali manjak slobodnog vremena i neznanje o tome odakle uopšte krenuti i dalje prave ozbiljnu barijeru.
Godišnje istraživanje o zdravstvenim navikama koje je kompanija Huawei sprovela u saradnji sa agencijom Ipsos na uzorku od skoro 5.000 ispitanika u osam evropskih država, iznelo je na zanimljive obrasce.
Šetnja ostaje temelj evropske rekreacije. Čak 84% ispitanika redovno šeta radi kondicije, u proseku oko 170 minuta nedeljno.Izvor: Huawei
Međutim, podaci otkrivaju i dublji problem - 55% ljudi smatra da mora više da trenira, dok 45% uopšte ne zna kolika je preporučena doza fizičke aktivnosti za njihove godine, pol i građu. Ljudi shvataju važnost kretanja, ali tu svest ne pretvaraju u delo.
Manjak vremena i iskrivljena slika o kilogramima
Kao glavni izgovor za izostanak treninga, 45% anketiranih navodi nedostatak vremena. Taj problem najviše pogađa generaciju između 35 i 44 godine, gde više od polovine ispitanika previše obaveza vidi kao nepremostivu prepreku. Razlike postoje i među polovima, pa muškarci u proseku vežbaju 66 minuta nedeljno duže od žena.Izvor: Huawei
Posebno upadljiv raskorak vidi se u proceni sopstvene težine.
Čak 56% muškaraca u Evropi spada u kategoriju osoba sa viškom kilograma ili gojaznošću, ali samo 37% njih to zapravo priznaje i primećuje kod sebe. Kod žena je situacija znatno realnija, jer se procenat onih sa prekomernom težinom (38%) gotovo poklapa sa njihovom ličnom procenom (36%).
Tehnologija na ruci menja navike
Izlaz iz ove pasivnosti mnogi pronalaze na sopstvenom zglobu.
Pametne satove danas nosi 46% odraslih Evropljana, a skoro polovina njih tvrdi da ih je upravo ovaj gedžet pokrenuo na akciju. Podaci pokazuju jasan pomak - vlasnici pametnih satova provode čak 44% više vremena u trčanju u poređenju sa ostatkom populacije, a preko 3/4 korisnika veoma je zadovoljno svojom odlukom da nabavi takav uređaj.
Nekadašnji prosti brojači koraka prerasli su u prave lične trenere koji daju uvid u realno stanje organizma.
Kompanija Huawei na ovom polju koristi sopstvenu tehnologiju senzora i algoritama pod nazivom TruSense, dok novi uređaji donose bateriju koja traje do tri nedelje i nudi preko 100 sportskih režima.