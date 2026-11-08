Manjak vremena sprečava mnoge Evropljane da treniraju, ali istraživanje na skoro 5.000 ljudi pokazuje da pametni satovi mogu da podstaknu kretanje

Izvor: Ilija Baošić

Odnos Evropljana prema fizičkoj aktivnosti prolazi kroz primetnu promenu. Želja za boljom formom postoji kod većine ljudi, ali manjak slobodnog vremena i neznanje o tome odakle uopšte krenuti i dalje prave ozbiljnu barijeru.

Godišnje istraživanje o zdravstvenim navikama koje je kompanija Huawei sprovela u saradnji sa agencijom Ipsos na uzorku od skoro 5.000 ispitanika u osam evropskih država, iznelo je na zanimljive obrasce.

Šetnja ostaje temelj evropske rekreacije. Čak 84% ispitanika redovno šeta radi kondicije, u proseku oko 170 minuta nedeljno.

Izvor: Huawei

Međutim, podaci otkrivaju i dublji problem - 55% ljudi smatra da mora više da trenira, dok 45% uopšte ne zna kolika je preporučena doza fizičke aktivnosti za njihove godine, pol i građu. Ljudi shvataju važnost kretanja, ali tu svest ne pretvaraju u delo.

Manjak vremena i iskrivljena slika o kilogramima

Kao glavni izgovor za izostanak treninga, 45% anketiranih navodi nedostatak vremena. Taj problem najviše pogađa generaciju između 35 i 44 godine, gde više od polovine ispitanika previše obaveza vidi kao nepremostivu prepreku. Razlike postoje i među polovima, pa muškarci u proseku vežbaju 66 minuta nedeljno duže od žena.

Izvor: Huawei

Posebno upadljiv raskorak vidi se u proceni sopstvene težine.

Čak 56% muškaraca u Evropi spada u kategoriju osoba sa viškom kilograma ili gojaznošću, ali samo 37% njih to zapravo priznaje i primećuje kod sebe. Kod žena je situacija znatno realnija, jer se procenat onih sa prekomernom težinom (38%) gotovo poklapa sa njihovom ličnom procenom (36%).

Tehnologija na ruci menja navike

Izlaz iz ove pasivnosti mnogi pronalaze na sopstvenom zglobu.

Pametne satove danas nosi 46% odraslih Evropljana, a skoro polovina njih tvrdi da ih je upravo ovaj gedžet pokrenuo na akciju. Podaci pokazuju jasan pomak - vlasnici pametnih satova provode čak 44% više vremena u trčanju u poređenju sa ostatkom populacije, a preko 3/4 korisnika veoma je zadovoljno svojom odlukom da nabavi takav uređaj.

Nekadašnji prosti brojači koraka prerasli su u prave lične trenere koji daju uvid u realno stanje organizma.

Kompanija Huawei na ovom polju koristi sopstvenu tehnologiju senzora i algoritama pod nazivom TruSense, dok novi uređaji donose bateriju koja traje do tri nedelje i nudi preko 100 sportskih režima.