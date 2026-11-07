NASA sateliti zabeležili su erupciju podvodnog vulkana, promenu boje vode i plutajuće vulkansko kamenje, dok su naučnici pratili mogućnost nastanka ostrva.

Izvor: NASA Earth Observatory/Michala Garrison

Duboko ispod površine mora, na mestu koje je naučnicima još uvek nedovoljno poznato, dogodila se snažna vulkanska erupcija čije su posledice zabeležili sateliti američke svemirske agencije NASA. Prizori iz Bizmarkovog mora, severno od Papue Nove Gvineje, otkrili su ogromne oblake pare, neobično obojenu morsku vodu i velike količine vulkanskog kamenja koje je isplivalo na površinu.

Erupcija je počela 8. maja 2026. godine, na području podvodnog vulkanskog grebena poznatog kao Titan Ridge. Reč je o delu okeana čije dno nije dovoljno detaljno istraženo, zbog čega naučnici u početku nisu mogli sa sigurnošću da utvrde ni tačnu lokaciju vulkanskog otvora iz kojeg je izbijao užareni materijal.

Prve znake neobične aktivnosti zabeležili su seizmometri, koji su registrovali seriju slabijih zemljotresa. Ubrzo zatim pojavili su se i dokazi koje je bilo moguće videti iz svemira.

NASA snimila neobične promene na površini mora

Sateliti NASA, uključujući Landsat 9, Terra i Aqua, zabeležili su dramatične promene na površini Bizmarkovog mora.

Na fotografijama načinjenim tokom maja vide se ogromni beli oblaci vodene pare koji se podižu iz okeana, dok je morska površina na pojedinim mestima poprimila izrazito zelenu i tirkiznu boju.

Promena boje povezana je sa vulkanskim materijalom koji je dospeo u vodu tokom erupcije. Satelitski instrumenti registrovali su i toplotne anomalije, što je ukazivalo na prisustvo velike količine vrelog materijala relativno blizu površine.

Posebno interesovanje naučnika izazvala je činjenica da se erupcija odvijala na području za koje ne postoje dovoljno precizne mape morskog dna.

Iako su površine Meseca i Marsa na mnogim mestima detaljnije kartirane od dubokih delova Zemljinih okeana, savremeni sateliti omogućavaju naučnicima da otkrivaju vulkanske aktivnosti čak i u tako nepristupačnim oblastima.

Ogromne količine kamenja počele su da plutaju okeanom

Jedna od najupečatljivijih posledica erupcije bila je pojava velikih plutajućih masa vulkanskog kamenja.

Reč je o plovućcu, izuzetno laganoj i poroznoj vulkanskoj steni koja nastaje kada se magma bogata gasovima brzo hladi. Zahvaljujući velikom broju šupljina, komadi ovog kamena mogu da plutaju na vodi.

Izvor: NASA Earth Observatory/Michala Garrison

Tokom podvodnih erupcija ogromne količine plovućca mogu da se nagomilaju na morskoj površini i formiraju prostrane plutajuće slojeve koje zatim raznose okeanske struje.

Upravo to se dogodilo u Bizmarkovom moru.

Početkom juna velike količine vulkanskog kamenja stigle su do obala Admiralitetskih ostrva, gde su na pojedinim mestima prekrile obalu i otežale pristup vodi.

Prema podacima NASA, naročito su bila pogođena ostrva Lu i Baluan, kao i delovi obale ostrva Manus. Naslage plovućca na nekim lokacijama dostizale su debljinu od nekoliko metara, što je predstavljalo ozbiljan problem lokalnom stanovništvu i pomorskom saobraćaju.

Naučnici razmatrali mogućnost nastanka potpuno novog ostrva

Erupcija je otvorila i jedno posebno zanimljivo pitanje: da li bi iz okeana moglo da se pojavi novo ostrvo?

Naučnici NASA objasnili su da podvodne erupcije ponekad mogu da stvore dovoljno vulkanskog materijala da se on izdigne iznad nivoa mora.

U takvim slučajevima nastaju nova ostrva, ali njihova sudbina može biti veoma neizvesna. Neka opstaju dugo, dok druga brzo nestaju pod uticajem talasa, erozije i urušavanja nestabilnog vulkanskog materijala.

Ipak, u trenutku prvih NASA izveštaja nije bilo potvrđeno da se u Bizmarkovom moru formiralo novo ostrvo.

Naučnici su zato nastavili da prate promene satelitskim snimcima, pokušavajući da utvrde kako se podvodna vulkanska struktura razvija.

Podsetnik koliko malo znamo o dubinama okeana

Bizmarkovo more nalazi se u geološki izuzetno aktivnom delu Tihog okeana, gde pomeranje tektonskih ploča stvara uslove za česte zemljotrese i vulkansku aktivnost.

Zanimljivo je da je u ovom regionu još 1972. godine registrovana podvodna erupcija, približno 16 kilometara od mesta aktivnosti zabeležene 2026. godine.

Prema kasnijim izveštajima vulkanoloških službi, aktivnost vulkana Titan Ridge tokom juna i početkom jula znatno je oslabila, ali su promene boje vode i ostaci plutajućeg vulkanskog materijala i dalje bili vidljivi.

Ovaj događaj još jednom je pokazao koliko se snažni geološki procesi mogu odvijati daleko od ljudskog pogleda.

Istovremeno, zahvaljujući savremenim satelitima, naučnici danas mogu da prate i proučavaju pojave koje bi pre nekoliko decenija možda ostale potpuno neprimećene.

Izvor: nova