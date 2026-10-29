Dok Starlink ima više od 11.000 satelita u orbiti, ruski Rasvet broji tek nešto više od 30.

Izvor: YouTube / DRM News / Tesla

Ruski predsjednik Vladimir Putin javno je pohvalio Ilona Maska i poručio da je on "pravi genije", uz otvoreno priznanje da Rusija i dalje ozbiljno zaostaje za tehnološkim uspjesima kompanije SpaceX u oblasti satelitskih komunikacija.

Tokom samita Rusija–Afrika u Moskvi, ministar za digitalni razvoj Maksut Šadajev predstavio je napredak na projektu Rasvet, ruskom odgovoru na Starlink, uz podatak da je do sada u orbitu poslato tek nešto više od 30 satelita.

Kada je komentarisao planove ovog projekta, Putin je naglasio da Moskva pravi tek prve korake dok američki konkurent već ima hiljade aktivnih jedinica. Razlika u konkretnim podacima je drastična – dok ruski sistem broji tek nekoliko desetina uređaja, Starlink mreža već ima više od 11.000 satelita u orbiti.

Posebnu pažnju privukla je i Putinova potvrda da Moskva i dalje održava redovan kontakt sa američkim partnerima, uključujući i samog Maska, uprkos aktuelnim geopolitičkim tenzijama i sukobu u Ukrajini, gdje je upravo Starlink ključna tehnologija za komunikaciju ukrajinske vojske.

Ruski predsjednik je objasnio da su ti kontakti nužni radi bezbjednosti u svemiru. Gužva u orbiti postaje sve veća, pa operateri moraju da razmjenjuju podatke kako bi spriječili međusobne sudare letjelica.

Iza ruskog projekta Rasvet stoji kompanija Bureau 1440, koja planira početak komercijalnih usluga za 2027. godinu kako bi obezbijedila brzi internet u udaljenim krajevima zemlje. Ipak, pred Moskvom je ogroman posao, jer SpaceX ne samo da ima stotine puta veću mrežu već posjeduje i sopstvenu raketnu infrastrukturu s kojom malo ko na svijetu može da se mjeri.