Novi W27 trebalo bi da donese hardver Galaxy Z Fold8 Ultra telefona, ali u tamnoplavom kućištu i sa zlatnim detaljima. Biće dostupan samo u Kini.

Izvor: X / @UniverseIce

Samsung će 29. oktobra predstaviti W27, novu luksuznu verziju svog preklopnog telefona, namijenjenu isključivo kineskom tržištu. Fotografija koja je procurila u javnost otkriva njegov izgled, a prema dosadašnjim informacijama, ispod kućišta krije se isti hardver kao kod Galaxy Z Fold8 Ultra modela.

Za razliku od standardnog modela, W27 dolazi u tamnoplavoj boji, sa zlatnim detaljima na okviru i oko kamera. Na poleđini se nalazi i prepoznatljivi zlatni amblem W serije, dok su tri kamere raspoređene identično kao na Galaxy Z Fold8 Ultra.

Očekuje se da će telefon imati Snapdragon 8 Elite Gen 5 procesor, unutrašnji ekran od 8 inča i spoljašnji od 6,5 inča, uz brzinu osvježavanja do 120 Hz. Tu su i glavna kamera od 200 MP i baterija kapaciteta 5.000 mAh. Prema nezvaničnim informacijama, W27 bi trebalo da dolazi sa najmanje 16 GB RAM-a.

Samsung već godinama prodaje W seriju u Kini, u saradnji sa operaterom China Telecom. Ovi modeli uglavnom nude luksuznije kućište, više memorije i bogatije pakovanje od standardnih Galaxy Z Fold telefona.

Prošlogodišnji W26, zasnovan na Galaxy Z Fold7 modelu, imao je i mogućnost satelitskih poziva i poruka preko kineskog sistema Tiantong. Prodavao se u crvenoj i crnoj boji sa zlatnim detaljima, a cijena je počinjala od oko 2.130 eura.

Cijena novog W27 još nije poznata, ali će više detalja biti otkriveno na predstavljanju 29. oktobra.