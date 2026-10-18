Novi AI alat može da otkrije adresu stana čak i na osnovu fotografije veš-mašine. Policija ga već koristi, a način na koji se prikupljaju podataci je veoma kontroverzan.

Izvor: Graylark Technologies

Vještačka inteligencija već godinama pomaže policiji širom Sjedinjenih Američkih Država, ali njena najnovija primjena pomjera granice digitalnog nadzora.

Policijske službe poput onih u Los Anđelesu i okrugu Majami-Dejd sada koriste alat koji može da utvrdi tačnu lokaciju objekta na osnovu samo jedne fotografije njegove unutrašnjosti.

Kako prenosi portal 404 Media, iza ovog naprednog sistema, nazvanog Raven, stoji kompanija Graylark Technologies. Riječ je o unaprijeđenoj verziji njenog ranijeg alata GeoSpy, koja sada može da identifikuje i stambene objekte.

Kako sistem pronalazi tačnu adresu bez GPS podataka

Izvršni direktor kompanije Danijel Hajnen demonstrirao je mogućnosti ovog softvera pokazavši da Raven može da utvrdi tačnu lokaciju objekta čak i na osnovu fotografije na kojoj se vide samo mašina za pranje i sušenje veša.

Za razliku od klasične obrnute pretrage slika, Raven koristi vještačku inteligenciju za analizu arhitektonskih detalja, rasporeda prostorije i uređaja koji se u njoj nalaze. Zatim te informacije upoređuje sa ogromnom bazom podataka i pronalazi poklapanja, čak i kada se fotografije na prvi pogled razlikuju.

Izvor: Graylark Technologies

Raven ove informacije pronalazi u oglasima za prodaju i iznajmljivanje nekretnina. Rezultati koje softver generiše sadrže opise direktno preuzete sa platformi Airbnb i Vrbo, dok demonstracioni snimci ukazuju na to da koristi i podatke sa sajta Zillow.

Borba protiv kriminala ili kršenje pravila korišćenja?

Hajnen navodi da se stanovi za kratkoročno iznajmljivanje često koriste za trgovinu ljudima i različite oblike eksploatacije. Zahvaljujući ovom alatu, istražitelji mogu brzo da utvrde adresu objekta na osnovu fotografije njegove unutrašnjosti i odmah provjere lokaciju na terenu.

Međutim, masovno prikupljanje fotografija izazvalo je reakcije kompanija čije podatke Raven koristi. Iz Airbnb-a navode da imaju zaštitne mehanizme koji sprečavaju automatizovano preuzimanje podataka i da trenutno ispituju ovaj slučaj.

Zillow je upozorio da takva praksa krši uslove korišćenja njihove platforme i da razmatra pravne korake. Vrbo se za sada nije oglašavao ovim povodom.

Kao i druge tehnologije za nadzor, Raven otvara ozbiljna pitanja o zaštiti privatnosti i mogućim zloupotrebama. Slične kontroverze već prate sisteme za automatsko prepoznavanje registarskih tablica, poput onih koje razvija kompanija Flock.

Kada je GeoSpy, prethodna verzija ovog alata, bio javno dostupan, pojedini korisnici Discord-a otvoreno su tražili pomoć da ga iskoriste za uhođenje žena. Kompanija Graylark Technologies brzo je reagovala i ograničila pristup softveru na kompanije i državne institucije.

Ipak, kritičari upozoravaju da ni takva ograničenja ne garantuju zaštitu od zloupotreba. Podsjećaju da su u prošlosti desetine policajaca bile optužene za korišćenje sličnih sistema u privatne svrhe.