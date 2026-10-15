Ukrajinski stručnjak tvrdi da je SpaceX bez najave ograničio korišćenje Starlink-a na brzim mobilnim sistemima.

Izvor: x/printscreen

Ukrajinska vojska našla se u problemu nakon što je SpaceX iznenada uveo nova ograničenja za Starlink internet koji koristi na frontu.

Promjena je pogodila opremu koja obezbjeđuje vezu tokom kretanja, a pojedine vojne operacije već su pretrpjele posledice. Poseban problem predstavlja to što korisnici, prema dostupnim informacijama, nisu bili unaprijed obaviješteni.

Na ograničenja je upozorio Sergej Beskrestnov, ukrajinski stručnjak za vojne komunikacije poznat pod nadimkom "Fleš". On tvrdi da je SpaceX ograničio rad satelitskih terminala pri brzinama kretanja većim od 160 km/sat.

Drugim riječima, nije smanjena brzina interneta, već je ograničena brzina kojom oprema može da se kreće dok koristi satelitsku vezu.

To je posebno važno za ukrajinske dronove i druge mobilne vojne sisteme, kojima je stabilna komunikacija neophodna tokom operacija. Prema Beskrestnovu, iznenadna promjena već je izazvala prekide u radu pojedine opreme i poremetila aktivnosti na terenu.

Starlink je od početka rata postao jedan od ključnih komunikacionih sistema ukrajinske vojske. Zahvaljujući satelitskoj mreži kompanije u vlasništvu Ilona Maska, jedinice mogu da održavaju vezu čak i tamo gdje je klasična telekomunikaciona infrastruktura uništena ili nedostupna.

Zbog toga svaka promjena uslova korišćenja ove usluge može direktno da utiče na situaciju na frontu.

Ograničenja su uvedena u trenutku zategnutih odnosa između Vašingtona i Kijeva. Američki predsjednik Donald Tramp prethodno je kritikovao ukrajinsko rukovodstvo zbog odnosa prema pregovorima, dok su se pojavila i upozorenja o mogućem uskraćivanju američke obavještajne i tehnološke podrške.

Ipak, za sada nema potvrde da je potez SpaceX-a povezan sa političkim pritiscima, niti da je Ilon Mask lično naredio uvođenje ograničenja.