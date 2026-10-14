Izveri navode da Rockstar Games planira objavljivanje PC verzije već u prvom kvartalu 2027. godine.

Izvor: Rockstar Games

PC gejmeri možda neće morati da čekaju duže od godinu dana na GTA 6, kao što je bio slučaj sa prethodnim delom serijala. Prema najnovijim informacijama, Rockstar Games planira da objavi PC verziju već u prvom kvartalu 2027. godine, svega nekoliko meseci nakon izlaska igre na konzolama.

Kako saznaje GamesBeat, pozivajući se na svoje izvore, GTA 6 bi na računarima mogao da se pojavi najkasnije do kraja marta 2027. godine.

Ukoliko se ove informacije pokažu kao tačne, Rockstar će značajno skratiti čekanje u odnosu na GTA 5. Poređenja radi, ta igra je prvobitno objavljena 17. septembra 2013. godine za PlayStation 3 i Xbox 360, dok su PC igrači svoju verziju dobili tek u aprilu 2015. godine.

Dolazak GTA 6 bi mogao da utiče i na raspored izlaska drugih velikih igara. Mnogi izdavači već izbegavaju novembar, jer se očekuje da će Rockstar-ov naslov privući ogromnu pažnju igrača. Ako PC verzija zaista stigne početkom 2027. godine, moguće je da će i neki naslovi planirani za taj period biti odloženi.

Među igrama čiji je izlazak trenutno predviđen za prvi kvartal 2027. nalaze se Stranger Than Heaven, Metroid Ravenous, Until Dawn 2, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, God of War Laufey i Fable.

Još jedna nepoznanica je kada će GTA 6 dobiti online režim. Rockstar za sada ne otkriva detalje, ali je izvršni direktor Twitch-a Den Klensi ranije izjavio da bi multiplayer trebalo da stigne tokom 2027. godine.

Zbog toga postoji mogućnost da Rockstar planira da pokrene GTA 6 multiplayer tek nakon izlaska PC verzije.

Izlazak GTA 6 igre za PlayStation 5 i Xbox Series X/S konzole zakazan je za 19. novembar 2026. godine.