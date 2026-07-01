Netflix uvodi novo pravilo koje mijenja način korišćenja naloga, sada korisnici moraju da povežu poseban imejl sa svakim profilom, što je izazvalo brojne reakcije i zabrinutost širom svijeta.

Izvor: MONDO / Netflix

Netflix je počeo da uvodi novu promjenu koja bi mogla značajno da utiče na način na koji milioni ljudi koriste ovu platformu. Prema novim pravilima, svaki profil unutar jednog naloga moraće da ima sopstvenu imejl adresu, umjesto da svi koriste isti nalog vlasnika.

Ova opcija već se pojavljuje kod pojedinih korisnika kroz obavještenje u aplikaciji, gdje se traži da dodaju imejl adresu kako bi nastavili da koriste svoj profil.

Zašto Netflix uvodi ovu promjenu?

Iz kompanije tvrde da je cilj unaprjeđenje korisničkog iskustva. Novi sistem omogućava:

lakše prijavljivanje na nalog jednostavniji oporavak lozinke personalizovanije preporuke sadržaja

Takođe, svaki korisnik dobija mogućnost da samostalno upravlja svojim profilom i podešavanjima. Promjena je počela da se uvodi sredinom juna 2026. godine i postepeno stiže do sve većeg broja korisnika.

Zašto su korisnici nezadovoljni?

Iako Netflix tvrdi da je riječ o poboljšanju, mnogi korisnici smatraju da iza ove odluke stoje drugi razlozi.

Kritičari vjeruju da bi ovo mogao da budejoš jedan korak ka strožoj kontroli dijeljenja naloga, ali i potencijalnom uvođenju dodatnih naplata po korisniku. Pojedini strahuju i da bi prikupljanje više imejl adresa moglo da omogući detaljnije praćenje korisnika i ciljanje oglasa.

Dodatni problem je što ova promjena komplikuje korišćenje naloga u domaćinstvima gdje više članova koristi različite profile, ali ne želi da kreira više imejl naloga.

Šta ovo znači za korisnike?

Za sada, nova opcija nije obavezna za sve i uvodi se postepeno, ali sve ukazuje na to da bi mogla da postane standard u budućnosti. Jedino izuzeće su dječiji profili, za koje i dalje nije potrebno da se unosi imejl adresa.

Ova promjena dolazi nakon što je Netflix već ograničio dijeljenje lozinki između različitih domaćinstava, što je izazvalo veliku pažnju javnosti i podijeljene reakcije korisnika širom svijeta, piše News week.