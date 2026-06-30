Uvođenjem korisničkih imena, WhatsApp će svim korisnicima platforme omogućiti da komuniciraju, a da drugoj strani ne otkriju svoj broj telefona.

Izvor: Ilija Baošić

Godinama smo morali da dijelimo svoj broj telefona sa svakim ko želi da nam pošalje poruku na WhatsAppu. To se uskoro mijenja. Popularna aplikacija uvodi korisnička imena (usernames), pa će komunikacija sa novim ljudima konačno biti moguća bez otkrivanja privatnog broja.

Rezervacija korisničkih imena već je počela. WhatsApp je pozvao korisnike da željeni nadimak rezervišu što prije, kako ih neko drugi ne bi preduhitrio prije nego što opcija zvanično postane dostupna krajem godine.

"Sa više od tri milijarde ljudi na WhatsAppu, mnoga imena se preklapaju, zbog čega otvaramo rezervacije ranije kako bi svi imali priliku da izaberu korisničko ime koje im je važno", navodi se u zvaničnom saopštenju kompanije. Nova funkcija će se uvoditi postepeno, a aplikacija će vas obavijestiti čim opcija postane dostupna kod nas.

Cilj ove promjene je želja kompanije Meta da platforma postane još privatnija, pa će vaš broj telefona ostati potpuno skriven od svih ljudi koji ga nemaju memorisanog u svom imeniku.

Kako rezervisati korisničko ime na WhatsAppu

Svoj nadimak možete rezervisati u najnovijoj verziji aplikacije kroz nekoliko jednostavnih koraka:

Otvorite WhatsApp aplikaciju na svom telefonu. Dodirnite 3 tačke u gornjem desnom uglu i izaberite "Podešavanja" (Settings). Uđite u sekciju "Nalog" (Account). Izaberite opciju "Korisničko ime" (Username). Tapnite na opciju "Napravite korisničko ime" (Create username).

Izvor: Ilija Baošić

Kako bi se spriječilo lažno predstavljanje, korisnici i organizacije imaju i opciju da povežu svoj nalog i preuzmu nadimak koji već koriste na Instagramu ili Facebooku.

Zanimljivo je da nećete moći da uzmete baš svako ime. Alis Njutn-Reks, šefica razvoja proizvoda u WhatsAppu, potvrdila je za The Verge da su imena slavnih ličnosti i političara unaprijed rezervisana kako niko ne bi mogao da ih zauzme. Ako se zovete isto kao neka javna ličnost, moraćete da smislite neku drugu kombinaciju.

Ko može da sazna vaše korisničko ime i da vas kontaktira na WhatsAppu

Kako novi sistem ne donosi javni imenik, nećete moći nasumično da tražite ljude. Naravno, to neće moći ni drugi. Da biste nekome poslali poruku, moraćete da znate njegovo tačno korisničko ime - baš kao što ste do sada morali da znate nečiji broj.

Takođe, ova pravila važe samo za ljude sa kojima tek prvi počinjete razgovor. Ljudi sa kojima se već dopisujete, kao i članovi postojećih grupa u kojima se nalazite, i dalje će vidjeti vaš broj telefona.

Za kraj, WhatsApp sprema i jednu dodatnu mjeru zaštite. U pitanju je "opcioni ključ korisničkog imena". Ako vaše korisničko ime negdje procuri u javnost bez vašeg pristanka, ovaj ključ će vam pomoći da kontrolišete ko može da vas kontaktira, jer će drugi morati da znaju i tu šifru kako bi vam poslali prvu poruku.