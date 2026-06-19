Novi Google alat omogućava letenje iznad Zemlje direktno u pregledaču, uz 3D mape i funkcije koje su ranije bile samo u aplikaciji.

Izvor: Google Earth / SmartLife

Google je upravo uklonio jednu veliku prepreku za sve koji vole da istražuju planetu iz fotelje. Legendarni Google Earth Flight Simulator sada radi direktno u veb pregledaču - bez instalacije i bez dodatnih aplikacija.

Ovaj alat unutar Google Earth servisa omogućava korisnicima da lete iznad čitave planete, kao da upravljaju avionom. Tokom navigacije, sistem učitava impresivne 3D vizuelizacije zgrada i atraktivne satelitske snimke.

Ipak, imajte na umu da je virtuelno letenje mnogo teže nego što izgleda na prvi pogled.

Ova funkcija je ranije bila rezervisana isključivo za profesionalnu desktop aplikaciju. Njenim prebacivanjem na veb, Google nastoji da sve napredne opcije ponudi direktno kroz internet pregledač. Pored simulatora letenja, tu su sada i profili nadmorske visine, novi formati za uvoz podataka i dodatni slojevi sa informacijama.

Da biste pokrenuli ovaj skriveni simulator, potrebno je da posetite sajt earth.google.com na računaru, kliknete na opciju Explore Earth, otvorite meni Tools i izaberete Flight Simulator.

Kompletna lista prečica na tastaturi - koje pokrivaju sve od podešavanja brzine do naginjanja aviona lijevo i desno - dostupna je na zvaničnoj stranici za developere.