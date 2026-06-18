Novi lender je duplo širi od svog uništenog prethodnika i sposoban je da ponese više od pola tone tereta.

Izvor: Astrobotic Technology

Kompanija Astrobotic zvanično je predstavila Griffin-1, masivni robotski lender infrastrukturne klase koji će poslužiti kao jedan od ključnih temelja za izgradnju buduće stalne ljudske baze na Mjesecu.

Američka svemirska agencija NASA izabrala je upravo ovo vozilo za svoju misiju Moon Base II, a lansiranje je planirano za kraj 2026. godine pomoću moćne SpaceX rakete Falcon Heavy.

Novi lender je pravi tehnološki džin u poređenju sa svojim prethodnikom Peregrine-om, koji je u januaru 2024. pretrpio fatalno curenje goriva. Iako su oba modela visoka oko dva metra, Griffin je skoro dvostruko širi sa prečnikom od 4,5 metara i može da ponese čak 625 kilograma tereta, po ceni od 1,2 miliona dolara po kilogramu.

Izvor: Astrobotic Technology

Ovo je prvi lender infrastrukturne klase koji ide na površinu Mjeseca. Biće jedan od temelja za izgradnju baze na Mjesecu, zbog čega sam veoma uzbuđen što mu možemo poželjeti srećan put dok odlazi na testiranje. Džon Tornton, izvršni direktor kompanije Astrobotic

Integracija opreme u sjedištu kompanije završava se ove nedelje, nakon čega Griffin odlazi u NASA-inu Laboratoriju za mlazni pogon (JPL) u Kaliforniji na rigorozna simuliranja lunarnih uslova.

Lender će na Mjesec poneti ukupno 10 korisnih tereta iz šest različitih zemalja, u okviru NASA-inog CLPS programa koji direktno podržava čuveni projekat Artemis.

Među najvažnijim tehnologijama koje Griffin transportuje nalaze se:

FLIP rover kalifornijske kompanije Astrolab, na kojem će se nalaziti još četiri dodatna NASA-ina tereta.

kalifornijske kompanije Astrolab, na kojem će se nalaziti još četiri dodatna NASA-ina tereta. LandCam-X , kamera Evropske svemirske agencije osmišljena da radikalno unaprijedi preciznost i bezbjednost sletanja na Mjesec.

, kamera Evropske svemirske agencije osmišljena da radikalno unaprijedi preciznost i bezbjednost sletanja na Mjesec. BEACON CubeRover, napredni minijaturni rover razvijen u saradnji sa kompanijom Mission Control Space Services.

Pored ozbiljne naučne opreme, Griffin na Mjesec nosi i nekoliko neobičnih pošiljki. Na površini Zemljinog satelita završiće ploča japanske turističke agencije sa porukama djece, zatim Galactic Library arhiv literature i umjetnosti, kao i MoonBox kapsula puna microSD kartica sa materijalima iz cijelog svijeta.

Kako poručuju iz kompanije Astrobotic, sa površine Mjeseca uskoro možemo očekivati neke od najboljih i najkvalitetnijih fotografija koje su ikada napravljene u istoriji čovječanstva.