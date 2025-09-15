Nova Instagram opcija "Shots" donosi autentične fotografije bez filtera i dorade. Objavljene slike nestaju nakon jednog pregleda.

Instagram je upravo lansirao "Shots", novu opciju koja korisnicima omogućava da u trenutku uhvate momenat i podijele ga sa prijateljima direktno u aplikaciji.

Shots je zamišljen kao brz način komunikacije - napravite fotografiju, podijelite je prijateljima (biće prikazana pored Notes objava), a oni mogu da je vide samo jednom prije nego što nestane. Za razliku od klasičnih objava i storija, ovdje nema uređivanja ni filtera, već je fokus na spontanosti i autentičnim trenucima - što bi filter majstore moglo da odvrati.

Funkcija podsjeća na mešavinu BeReal-a i Snapchat-a, a osmišljena je da podstakne direktniju i intimniju interakciju između korisnika. Shots mogu da vide samo određeni prijatelji, bliski prijatelji ili ljudi sa kojima se međusobno pratite, dok niko osim vas ne može vidjeti kome ste namijenili fotografiju. Shots objave ostaju sačuvane u arhivi korisnika.

Instagram je i ranije testirao BeReal-inspirisane opcije poput "Candid Stories", koje nikada nisu zaživjele, pa se čini da je Shots direktan nasljednik tih eksperimenata. Ostaje da se vidi hoće li zaživjeti među korisnicima, ali kompanija očigledno želi da se iskoristi uspijeh opcije Notes, koja je postala popularan način za brzu komunikaciju.

Kako radi Instagram Shots

Shots možete dijeliti samo onima koji vas prate i koje i vi pratite.

Vaši prijatelji mogu vidjeti fotografiju samo jednom - nakon toga ona nestaje.

Shots objave ostaju sačuvane u arhivi, gdje ih možete pregledati, preuzeti ili obrisati.

Niko osim vas ne može vidjeti ko može da pogleda Shots.

Možete utišati prijatelje da ne primate njihove Shots objave.

Instagram podsjeća da i Shots podleže pravilima zajednice i sadržaj mora biti u skladu sa njima.

Zanimljivo je da i TikTok testira sličnu opciju pod nazivom "PhotoSwap", što ukazuje da ipak postoji rastuća potražnja za ovakvim tipom komunikacije.