Izvor: Unsplash

Microsoft je u svoj najnoviji operativni sistem ugradio posebne opcije za kontrolu video reprodukcije koje mogu drastično da poboljšaju vaše iskustvo gledanja filmova, serija i Jutjub sadržaja.

Ako ste primijetili da vam video sadržaji na računaru ne rade baš kako treba, postoji jednostavno rješenje koje većina korisnika Windows 11 operativnog sistema ne zna.

Nekoliko jednostavnih podešavanja može da napravi veliku razliku u kvalitetu video zapisa.

Ova podešavanja su dostupna za sve aplikacije koje koriste Universal Windows Platform (UWP), uključujući popularne striming servise kao i ugrađene Windows aplikacije poput Photos i Media Player.

Jedna od najkorisnijih opcija je "Adjust video based on lighting around me", koja automatski prilagođava osvjetljenje video sadržaja prema osvjetljenju u vašoj prostoriji. Ova funkcija je posebno korisna ako često gledate sadržaj u različitim uslovima osvjetljenja.

Za korisnike laptopova, Windows 11 nudi posebna podešavanja koja mogu značajno da produže trajanje baterije tokom gledanja video sadržaja.

Možete podesiti sistem da automatski smanjuje rezoluciju videa kada je laptop na bateriji, što može da produži vrijeme gledanja i do nekoliko sati.

Takođe, ako imate ograničen internet protok ili koristite mobilni hotspot, opcija "Save network bandwidth by playing video at a lower resolution" može biti izuzetno korisna.

Ona automatski smanjuje rezoluciju video sadržaja kako bi uštedjela internet protok, što je posebno važno za korisnike koji imaju ograničen mjesečni internet saobraćaj.

(Kurir.rs/ Informer)